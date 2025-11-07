11月21日に『果てしなきスカーレット』が公開されることを記念して、金曜ロードショーでは、11月を細田守月間として4週連続で細田守監督作品を放送。1週目の11月7日は、『おおかみこどもの雨と雪』を放送する。

同作は、細田監督のアニメーション映画制作会社「スタジオ地図」の第1作。“おおかみおとこ”に恋をした1人の女性が、恋愛・結婚・出産・子育てを通じて成長する姿と、2人の間に生まれる“おおかみこども”「雨」と「雪」の姉弟が、特別な生い立ちが故に悩み、傷つきながらも、自分の生きる道を見つけて自立していく姿を描いた、母と子の感動物語。また、今夜の放送では『果てしなきスカーレット』の特別映像のほか、番組オープニングも特別映像で放送する。

細田監督コメント

これまで映画をずっと作り続けてきて、皆さんの支持があって次が作れるという作り方をしてきました。だから今回『果てしなきスカーレット』ができたのは、皆さんが支持してくださってきたからこそだと思います。こうして大きな作品にたどり着けたのは、皆さんの支持があったから実現したので、ありがたく思います。

支持してくれた皆さんに楽しんでもらえるように、『果てしなきスカーレット』はこれまでよりもさらにスケールの大きな映画になったので、ぜひ楽しんで頂ければと思います。 『おおかみこどもの雨と雪』は、初めて親子というものを正面から描こうとした作品です。親の子どもへの愛情があって、子どもが育って…そして別れがある。その意味では『果てしなきスカーレット』とも共通するテーマもあります。

新作『果てしなきスカーレット』が公開となるこのタイミングで、作品を見てくださる輪が広がっていけば嬉しく思います。

ぜひ4週連続で「金曜ロードショー」をお楽しみください!

宮﨑あおいコメント

今でもよく、おおかみこどもが好きですと声をかけていただくことがあります。

当時観てくださった方も、置かれた環境が変わった中でこの作品にもう一度触れてもらえたらグッとくるシーンが増えているのではないでしょうか。

大きな愛情がたっぷり詰まった細田監督の作品を是非楽しんでください。

