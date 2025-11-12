ANGEL CHAMPAGNE(エンジェルシャンパン)は11月20日、ホリデーシーズン限定『ANGEL CHAMPAGNE NV Brut Rose White Holiday Edition』の3種類を、公式オンラインショップ、ANGEL CHAMPAGNE銀座店で発売する。

ANGEL CHAMPAGNE NV Brut Rose White Holiday Edition

『Holiday Edition』は、NV Rose Whiteをベースにした限定コレクション。

「ANGEL CHAMPAGNE NV Brut Rose White Holiday Edition」(7万4,800円)は、ホワイトカラーのボトルに、艶やかなゴールドラベルをデザインした。バニティタイプのBOX付きで、ファージップタイプ・レザーラッチタイプ・レザージップタイプの3種類を用意する。BOX内部には鏡とアクセサリーなどを収納できるプレートを備えている。

NV Brut Rose White Holiday Edition

「ANGEL CHAMPAGNE NV Brut Rose White Holiday Edition Red」「ANGEL CHAMPAGNE NV Brut Rose White Holiday Edition Green」(各7万4,800円)は、ホワイトカラーのボトルに、クリスマスを想わせるカラーラベルをあしらった。バニティタイプの特製BOX入りで、レザータイプとファータイプを用意する。

NV Brut Rose White Holiday Edition Red