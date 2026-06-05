「なんで怒られているのかわからない」

「昨日と言っていることが違う」

職場でそんな理不尽さを感じたことはありませんか。

我慢し続ける人もいれば、それをきっかけに環境を変える決断をする人もいます。

本連載では、退職経験を持つマイナビニュース会員の実体験をもとに、青木ぼんろさんの漫画で再現。働く人たちのリアルな声をお届けします。

手のひら返し

いらないって言ったじゃん

✅プライベート動画を「会社のパソコン」に保存していた社員が…

✅最終日“送別ランチ”を断ったワケ…

✅会社への報告前に「転職活動成功」がバレた“ある行動”とは?

上司の手のひら返しにうんざりしつつ、すっきり辞めてやるという決意を固めるのでした。

退職は「これからの自分」へのステップ

退職は「終わり」ではなく、「自分らしく働くための始まり」です。立ち止まって気づく不調や違和感こそが、次のキャリアをつくるヒントになることもあります。働き方の多様化が進むいま、辞めることを恐れず、心と体を守る選択をすることが大切です。“続ける勇気”と同じくらい、“辞める勇気”も尊い時代になっているのです。

退職・離職に関するアンケート

調査時期: 2024年11月19日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 506人

調査方法: インターネットログイン式アンケート