クリスマスの万平ホテルを楽しむ2つの特別プランが登場、人気のクッキー缶やフェイラーハンカチがセットに

長野県・軽井沢のクラシックホテル「万平ホテル」がクリスマスギフトつきの限定宿泊プランを発表した。内容は、クリスマス限定のホテルオリジナルクッキー缶とキャラメルサンドをセットにした「クリスマスオリジナルギフト付き宿泊プラン」と、ギフトハンパ―がついたスイートルーム限定の「ギフトハンパ―付き宿泊プラン」で、ともに予約を受け付けている。

「万平ホテルプレミアムクッキー缶 クリスマスエディション」は、2024年に引き続き、一枚ずつ丁寧に焼き上げたクッキーを限定デザインの缶に詰め合わせた一品。定番クッキーに加えて、「サンタのブーツクッキー」や「シュトーレンクッキー」といった、この時期ならではの特別なラインナップを楽しめる。

万平ホテルプレミアムクッキー缶 クリスマスエディション

「くるみのビターキャラメルサンド」は、ほろ苦いキャラメルとサクサクとした軽井沢産のくるみをサンド。こちらもクリスマス限定パッケージで用意した。

「クリスマスオリジナルギフト付き宿泊プラン」では、メインダイニングルームでの夕食も含まれる。メニュー内容は、リースに見立てた鹿肉のローストや、パイで閉じ込めた熱々のクラムチャウダーなど。

クリスマスディナー

「ギフトハンパ―付き宿泊プラン」では、スイートルームでの宿泊に加え、計4品のグッズをハンパ―に詰め合わせて部屋に用意。コラボレーション第3弾となるFEILERのオリジナルハンカチ、クリスマス限定パッケージの紅茶缶やくるみのビターキャラメルサンド、万平ホテルオリジナルのシュトーレンをハンパ―に詰め合わせた。かごは持ち帰り可。

クリスマスギフトハンパー

こちらも夕食にはメインダイニングルームでのクリスマス特別ディナーコースつき。

クリスマスオリジナルギフト付き宿泊プラン

予約期間：12月24日まで

販売期間：12月6日～12月25日

料金：1名6万803円～(2名1室利用時、1泊2食付、サービス料込み)

内容：アルプス館クラシックプレミアや愛宕プレミアなどから選べる客室での宿泊、客室にてオリジナルギフトの用意、メインダイニングルームでの夕食「クリスマスディナー」コース、メインダインイングルームでの朝食「アメリカンブレックファスト」

アルプス館 クラシックプレミア

ギフトハンパ―付き宿泊プラン

予約期間：12月24日まで

販売期間：12月6日～12月25日

料金：1名13万1,612円～(2名1室利用時、サービス料込み)

内容：万平スイート、愛宕スイート、碓氷スイートいずれかでの宿泊、客室にてクリスマスギフトハンパ―の用意、メインダイニングルームでの夕食「クリスマスディナー」コース、メインダインイングルームでの朝食「アメリカンブレックファスト」

※ともに数量限定のため、売り切れ次第終了

※部屋タイプ、日によって金額は変動

※クリスマスオリジナルギフト付き宿泊プランは、1泊朝食付きプランもあり

※愛宕館は別途入湯税が必要