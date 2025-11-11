テクノポップユニット・Perfumeのあ～ちゃん(36)が11日、自身のインスタグラムを更新し、一般男性との結婚を発表。多くの反響を呼んでいる。

あ～ちゃんは「この度、一般男性と結婚しました。昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているBest Friendであり、私のこと、Perfumeのことを心から応援してくれているファンの人です！笑 ファンの人と結婚することは私の夢でした。10代の私、おめでとう！やったね！」と報告。

自身を表現するワードを複数挙げ、「私を表現するいろんな良きワードがこれからもどんどんと増えて奥深い愛深い人間になって、みなさんにもっと笑顔とパワーを分けられるスーパーウーマンになりたいです」と決意を記し、「支持してくださる方々とそして私の大好きな家族のチームの輪を大きく強くしていきたいです。これからも、見守っていただけると幸いです」と呼びかけた。

あ～ちゃんの結婚報告に、「あ～ちゃんおめでとうございます お幸せに～」「本当に本当におめでとう」「自分のことのように嬉しい！幸せを心から願っています！」「あ～ちゃん結婚おめでとう！！！これからの人生がより素敵なものになりますように」などと祝福コメントが続々と寄せられている。

また、お相手に関して「お、お、お、お相手はファン!?!?」「…え？ファンと結婚。そんな世界線あるの？？？」「ファンと結婚ってほんとにあるんですね……あ～ちゃんらしいなあ」と驚きも声も。

昔からの友達であるということから、「ファンというよりは昔から知ってる友達で、応援してくれてたってことだろうな」「『ファンの人』って表現はPerfumeのあ～ちゃんも含めて好いてくれる人って意味だと解釈したんだが」「ずっと友達で応援してくれてる＝ファンってことな！」「ただのファンかと思いきや昔からの友人でファンということは友人ということですね」と冷静に解釈してコメントする投稿も見られる。