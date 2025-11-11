テクノポップユニット・Perfumeのあ～ちゃん(36)が11日、自身のインスタグラムを更新し、一般男性との結婚を発表した。

あ～ちゃんは「この度、一般男性と結婚しました。昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているBest Friendであり、私のこと、Perfumeのことを心から応援してくれているファンの人です！笑 ファンの人と結婚することは私の夢でした。10代の私、おめでとう！やったね！」と報告。

「私はあ～ちゃんであり、西脇綾香であり、プライベートも仕事も何もかもが“私”を合成する一部で裏も表もなく全てが私です。もしも、私自身を# で表現するとしたら、 #Perfume #歌手 #singer #ダンス #3人組 #広島 #あ～ちゃん #おしゃべり #明るい #旅 #スイーツ #美容 #healthy #女性 #家族 …いろいろあると思いますが、この中には行く末、 #お母さん #ママ #子供 #baby が私をかたどる一部として自然に入ってくるワードだと思って生きてきました」とつづった。

続けて、「私を表現するいろんな良きワードがこれからもどんどんと増えて奥深い愛深い人間になって、みなさんにもっと笑顔とパワーを分けられるスーパーウーマンになりたいです」と決意を記し、「支持してくださる方々とそして私の大好きな家族のチームの輪を大きく強くしていきたいです。これからも、見守っていただけると幸いです」とメッセージ。

「そして、相手の方は一般の方なので取材とか突撃ドキュンとかはご遠慮願います。そのご家族の皆さんにもそのようなことはないように、お願いします…」と伝え、「もしも、あ～ちゃんをいくつもの#ハッシュタグ で表現していくとしたらみんなは何が思い浮かぶ？」と締めくくった。