タカラトミーは11月15日より、漫画『DRAGON BALL』とコラボレーションした『ドリームトミカ トミカ×ドラゴンボール』シリーズの第3弾として、「牛魔王の車」と「フリーザの小型ポッド」の2種を、全国の玩具専門店、タカラトミーモール等にて発売する。

このほどシリーズ第3弾として発売される「ドリームトミカ トミカ×ドラゴンボール 牛魔王の車」は、コミックス第2巻で、悟空たちがフライパン山で牛魔王から譲りうけた車を再現したもの。車体が地面から浮いている漫画の描写を再現するため、クリア(透明)なタイヤを使用している。

「ドリームトミカ トミカ×ドラゴンボール フリーザの小型ポッド」は、コミックス第21巻にて初登場する強敵“フリーザ”が乗る小型ポッド。宙に浮いている様子を再現できるように台座が付属している。

第1弾「孫悟空の筋斗雲」「ブルマのカプセルNo.9バイク」、第2弾「亀仙人のワゴン車」「レッドリボン軍の小型戦闘機」と合わせて、同シリーズのラインアップは全6種に。全種集めて、漫画のシーンを再現して飾ったり遊んだりして楽しむことができる。

価格はいずれも1,320円。11月15日より、全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、専門店「トミカ・プラレールショップ」、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等にて発売される。

(C)TOMY (C)バード・スタジオ/集英社