石屋商事が展開する「白い恋人オリジナルグッズ」シリーズから、「白い恋人クッションブランケット」が11月11日から販売開始された。

白い恋人オリジナルグッズ

新たに販売開始された「白い恋人ブランケット」(2,750円)は、「白い恋人」の個包装デザインのクッションの中にラング・ド・シャクッキーのデザインのブランケットが入っている。

クッションとしても、ブランケットとしても使用可能で、自宅だけでなく、車やオフィス、アウトドアなどさまざまなシーンで活躍するアイテム。

クッションの中にブランケットが入っている

「白い恋人オリジナルグッズ」シリーズには、他にもクッション、マグネット、刺繍タオル、マルチケースなどさまざまな商品ラインアップが取り揃えられている。

クッションは、持ち運びしやすい「ミニクッション」(1,320円)と、表側は個包装デザイン、裏返すとラング・ド・シャクッキーのデザインが楽しめる「リバーシブルクッション」(3,850円)の2種類。

また、「白い恋人」の缶が手の平サイズのマグネットになっており、フタは開け閉めが可能でちょっとした小物入れにも使用可能な「白い恋人マグネット(缶)」(660円)や、個包装からラング・ド・シャクッキーが顔を出している遊び心溢れる「白い恋人マグネット(クッキー)」(605円)も。

「白い恋人」のワンポイント刺繍が入ったふわふわのタオル生地のハンカチは、ホワイトとデニム柄の2種類が用意されている。

白い恋人 刺繍タオル(各770円)

「白い恋人」の個包装をモチーフとした、カラビナ付きの小物入れ「白い恋人 マルチケース」(660円)も。

白い恋人 マルチケース(660円)

なお、これらの商品の販売店舗は下記の通りで、店舗により取り扱い商品が異なる。

・白い恋人パーク ショップ・ピカデリー

・白い恋人Akarenga sweets labo

・北海道内空港売店/お土産店

・ISHIYAオンラインショップ

