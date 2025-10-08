バンダイナムコフィルムワークスは、劇場先行版『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』、TVアニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』の同時パッケージ化を発表した。TVアニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』は全3巻で、2026年1月28日より順次発売。また、TVアニメは同社で初となる“ディスクレスパッケージ”を発売することが決定。劇場先行版『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』は全1巻で2026年5月27日に発売する。さらに、店舗別オリジナル特典情報も公開した。

劇場先行版『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』

劇場先行版『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』は、4K UHD Blu-ray+Blu-rayとDVDを発売する。

全1巻で、価格は4K ULTRA HD Blu-ray+Blu-rayが10,780円、DVDが3,850円。発売日は2026年5月27日。

TVアニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』

TVアニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』は、Blu-ray(特装限定版)・DVD・ディスクレスパッケージの3種類を発売する。全3巻で各巻4話収録(※ディスクレスパッケージに本編は収録されない)、各巻価格はBlu-ray 19,800円、ディスクレスパッケージ 8,800円、DVD 6,600円。発売日・収録話数は、vol.1が2026年1月28日(Blu-rayDVD収録話数 第1話「赤いガンダム」、第2話「白いガンダム」、第3話「クランバトルのマチュ」、第4話「魔女の戦争」)、vol.2が2026年2月25日(Blu-rayDVD収録話数 第5話「ニャアンはキラキラを知らない」、第6話「キシリア暗殺計画」、第7話「マチュのリベリオン」、第8話「月に墜(堕)ちる」)、vol.3が2026年3月25日(Blu-rayDVD収録話数 第9話「シャロンの薔薇」、第10話「イオマグヌッソ封鎖」、第11話「アルファ殺したち」、第12話「だから僕は…」)。

Blu-ray(特装限定版)には、各巻の収録話数に対応した画コンテ集に加え、キャストトークを収録した特典ディスクを封入。キャストトークはガンダムチャンネルにて配信済みの「キャストトーク」をそれぞれ再編集したものに加え、Blu-ray用に新規収録も実施。さらに、新規収録のドラマCDが封入されるほか、新規描き下ろしの収納ボックスデジジャケットの豪華仕様となっている。

また、今回発売される『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』ディスクレスパッケージは、従来のBlu-ray商品と異なり、本編映像や特典映像・音声が収録されているBlu-ray及びCDのディスクを除いた商品。「デジタルコンテンツ視聴用シリアルコード」を封入しており、映像特典およびドラマCDは、シリアルコードを入力することで、お手元のスマートフォン等にて期間限定で視聴可能となる。

(C)創通・サンライズ