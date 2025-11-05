全国46都道府県にパチンコホールを展開するダイナムは、2025年10月26日(日)、ダイナム滋賀彦根店屋外特設ステージにおいて、人気アニメ『東京リベンジャーズ』の佐野万次郎(マイキー)役の声優を務める林勇を招いたスペシャルトークイベントを開催した。

トークイベントでマイクを握る林勇

本イベントは、パチンコ・パチスロを遊技したことのない若年層に向けた、来店・遊技のきっかけづくりを目的としたもので、当日は約150人のファンが来場した。

マイキーと同じ特攻服を身に着けて登場した林は、12時と15時の2回にわたりトークショーを実施。パチンコ未経験者を含む多くのファンが集まる中、林はマイキー役のオーディションの際の裏話や自身のパチスロ遊技エピソードなどを熱く語り、イベントの最後には、本人が演じるマイキーの「日和ってる奴いる？いねえよなぁ!!?」の名台詞が飛び出し、会場からも応じる声が上がるなど、イベントを大いに盛り上げた。

マイキーの決め台詞に応じる参加者

トークショー後には、ノベルティのお渡し会が行われ、林は一人ひとりと言葉を交わしながらノベルティを手渡し、ファンとの直接的な交流を深めた。また、当日は店舗スタッフがパチンコ未経験者に対して施設案内や遊技説明を行うなど、初めての人でも安心してパチンコ・パチスロを体験できる機会を提供した。

同社は、パチンコ・パチスロを「誰もが気軽に楽しめる日常の娯楽」となるよう、今後も安心して楽しめるようなイベントや遊技環境の提供に努め、地域の活性化に貢献していくとしている。

笑顔でファンと言葉を交わす林

初心者に案内する同社スタッフ

東リベンジャーズはPSともに満席

店内販促でも林の来店を歓迎

◎林勇のコメント

今回はダイナム滋賀彦根店への来店を通じて、初めて滋賀県に来させていただきました。滋賀県の県民性もあるのか、イベントにお越しくださった皆様は本当に温かい方ばかりで、僕の拙いトークにも笑っていただいたり、ともに声を上げていただいたりと、一緒にイベントを盛り上げてくれて、楽しい時間を共有することができました。お客様の中には「初めてパチンコ屋さんに来たよ」とか、「東京リベンジャーズで初めてパチンコ・パチスロをプレイしたよ」など、声を掛けてくれる方もいらっしゃり、自分自身が本当に来て良かったなと思いました。本日はありがとうございました。