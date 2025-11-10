三洋販売は、オフィシャルグッズストア「SANYO-MART(サンヨーマート)」にて、『e源外伝 EPISODE OF -大龍-』導入記念グッズの販売を開始した。

今回のラインナップでは、本機種の主人公・鬼頭大龍をはじめとする鬼頭家メンバーや、敵チーム「Re:Form(リフォーム)」のキャラクターたちがアクリルスタンドになって登場。さらに、パチンコ筐体をリアルに再現した人気シリーズ「SANYO MACHINE COLLECTION」に『e源外伝 EPISODE OF -大龍-』ver.が新たに加わった。

【商品一覧】

＜予約販売商品＞

・『源外伝 EPISODE OF -大龍-』アクリルスタンド／全10種

(鬼頭大龍、神崎愛梨沙、一条凪、十文字颯、百萬石嵐、三日月メア、九十九義経、二ノ宮蘭、二ノ宮椿、キング★GORI)

・SANYO MACHINE COLLECTION アクリルスタンドキーホルダー 【e源外伝 EPISODE OF -大龍-】／全1種

予約期間：2025年11月7日(金)～2025年11月28日(金)23時59分

発送時期：2026年1月初旬予定

【予約販売商品】源外伝 EPISODE OF -大龍-アクリルスタンド

衣装や髪型など、新たな装いでイメージを一新したキャラクターたちがアクリルスタンドになって登場。デスクやコレクション棚に飾れば、『源外伝』の世界観をいつでも楽しめる。

鬼頭大龍

神崎愛梨沙

一条凪

十文字颯

百萬石嵐

三日月メア

九十九義経

二ノ宮蘭

二ノ宮椿

キング★GORI

価格：各1,760円(税込)

種類：全10種(鬼頭大龍、神崎愛梨沙、一条凪、十文字颯、百萬石嵐、三日月メア、九十九義経、二ノ宮蘭、二ノ宮椿、キング★GORI)

サイズ：(本体)約W56～W169mm×H118～H149.5mm(台座：直径60mm)

■【予約販売商品】SANYO MACHINE COLLECTION アクリルスタンドキーホルダー 【e源外伝 EPISODE OF -大龍-】

SANYO MACHINE COLLECTIONシリーズに【e源外伝 EPISODE OF -大龍-】が仲間入り。パチンコ筐体をそのままアクリルスタンド＆キーホルダー化。

価格：990円(税込)

種類：全1種

サイズ：(本体)約W40mm×H70.8mm、(台座)約W35mm×H49mm

(C)IREM SOFTWARE ENGINEERING INC.

(C)SANYO BUSSAN CO.,LTD