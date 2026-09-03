セブンス・ベガが新曲「バルト9」MV公開、メンバー別ティザー4日連続公開も

東京発4ピースシティロックバンド、セブンス・ベガが、11月7日（土）に発売するセカンドアルバム「『PRISM』に収録される新曲「バルト9」を9月7日（月）に先行配信することを発表。さらに、同楽曲のMusic Videoを同日19時に公開することも発表した。

「バルト9」は、セブンス・ベガ流の冬ソング。冬の新宿と主人公の心の描写が詩的に表現されたミディアムバラードは、まるで映画を観ているかのようなストーリー性を持って展開していく。各SNSで公開されたMusic Videoのティザー映像「4 DAYS LEFT…」では、ドラムのハイブリッドマイマイが、雪が舞い散る新宿駅前で物憂げに空を見上げるシーンを見ることができる。

今後、セブンス・ベガは、12月7日（月）東京キネマ倶楽部で開催の7thVegaニュースレター会員限定ワンマンライブ「Club Amour #1」（※SOLD OUT）のほか、セカンドアルバム『PRISM』を提げて、2027年2月7日（日）の東京・Spotify O-EASTを皮切りに、2月11日（木・祝）福岡・OPs、2月13日（土）大阪・梅田BananaHall、2月14日（日）名古屋・ElectricLadyLandの4都市を巡るワンマンツアー 2027「PRISMA」を開催する。現在、＜オフィシャル先行＞が開始しており、9月6日（日）23:59までの受付となっている。

＜リリース情報＞

セブンス・ベガ

「バルト9」

2026年9月7日（月）先行配信

https://7v.lnk.to/PRISM

セブンス・ベガ

『PRISM』

2026年11月7日（土）発売

https://fan.pia.jp/seventh_vega/news/detail/73/

https://7v.lnk.to/PRISM_PKG

＜ライブ情報＞

7thVega TOUR 2027 「PRISMA」

東京公演

2027年2月7日（日）Spotify O-EAST

福岡公演

2027年2月11日（木・祝）OPs

大阪公演

2027年2月13日（土）梅田BananaHall

名古屋公演

2027年2月14日（日）ElectricLadyLand

前売：スタンディング ¥5,500（税込）+ドリンク代

当日：スタンディング ¥6,000（税込）+ドリンク代

プレイガイド：チケットぴあ

＜発売スケジュール＞

オフィシャル先行

受付期間：8月28（金）18:00～9月6（日）23:59

https://w.pia.jp/t/7thvega-tour2027/

Official News Letter：https://fan.pia.jp/seventh_vega