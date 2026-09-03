YonYon主催「Peace Tree Night」3年ぶり開催　韓国R&B注目株Hyelyn Joo、Chill The Worldが初来日

YonYonが主宰する音楽レーベル「Peace Tree」のイベント『Peace Tree Night』が、10月16日（金）に東京・下北沢ADRIFTで開催される。

約3年ぶりの開催となる『Peace Tree Night』は、YonYonのルーツである日本と韓国、それぞれの音楽シーンをつなぎ、新たな交流を生み出すことを掲げてきたイベント。これまでSUMIN、Beautiful Discoらを迎えて開催されてきた。

今回は3組によるライブを軸に開催。韓国からは、Hyelyn Joo（ジュ・ヘリン）とChill The Worldがともに初来日する。

Hyelyn Jooは、2026年の韓国大衆音楽賞でR&Bアルバム部門にノミネートされたシンガーソングライター。日本盤12インチレコードが完売するなど、日本でも注目を集めている。

プロデューサー／キーボーディストのChill The Worldは、eillが今夏リリースした20thデジタルシングル「エブリー・サマー」のプロデュースを手がけたほか、YonYonとのコラボレーションでも知られ、日本の音楽シーンとも継続的に関わってきた。

イベントのホストを務めるYonYonは、1stアルバム『Grace』のリリース1周年を記念したフルバンドセットで出演。DJにはCHEBBがラインナップされている。また、翌10月17日（土）には東京・六本木Commonでアフターパーティーも開催予定。詳細は後日発表される。

前売りチケットは9月3日（木）18時より販売開始。

ADRIFT presents

『Peace Tree Night』

2026年10月16日（金）

会場：東京・下北沢ADRIFT

OPEN 18:30 / START 19:00

出演：

LIVE

YonYon（Full Band Set）

Hyelyn Joo 주혜린（from 韓国）

Chill The World 칠더월드（from 韓国）

DJ

CHEBB

料金：

ADV 4,400円

U-25 3,000円

DOOR 5,000円

チケット：https://buzz-ticket.com/e/peacetreenight](https://buzz-ticket.com/e/peacetreenight

※9月3日（木）18:00販売開始