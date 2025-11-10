ユニバーサルエンターテインメントは、公式Webショップ「UNI-MARKET(ユニマーケット)」にて新商品の販売を開始した。

■新アイテム(全7アイテム)

・【アクリルスタンド】ユニバプレート-5種(ランダム封入)

・【ダイカットクッション】ユニバプレート-虹プレート

・【フェイスタオル】みんパチ・スロサミ2025

・【アクリルキーホルダー】みんパチ・スロサミ2025-6種(ランダム封入)

・【Tシャツ】みんパチ・スロサミ2025

・【ライセンス商品】【ぱちどーる】ゆるぜうす

・【ライセンス商品】【ぱちどーる】ゆるはーです

■【アクリルスタンド】ユニバプレート-5種(ランダム封入)／価格：各777円(税込)

すっかりおなじみとなった「ユニバプレート」がアクリルスタンドに。銅プレート、銀プレート、金プレート、花火プレート、虹プレートの全5種となっている。

※こちらの商品はランダム封入で、デザインを選ぶことはできない。

■【ダイカットクッション】ユニバプレート-虹プレート／価格：2,500円(税込)

ユニバプレートの中で特に人気の高い「虹プレート」がクッションに。枕代わりにしたり、部屋のインテリアにしたり……濃厚な時間を思う存分楽しみたい。

■【フェイスタオル】みんパチ・スロサミ2025／価格：2,500円(税込)

8月に行われた業界最大級のファンイベント「みんなのパチンコ・パチスロサミット2025」。その会場で販売されたフェイスタオルが好評につき、追加生産してUNI-MARKETでも販売されることになった。肌触りや吸水性など、純粋にタオルとしての質もよく、ガシガシ使い込んでみよう。

■【アクリルキーホルダー】みんパチ・スロサミ2025-6種(ランダム封入)／価格：777円(税込)

8月に行われた業界最大級のファンイベント「みんなのパチンコ・パチスロサミット2025」。その会場で販売され、即完売となったアクリルキーホルダーが好評につきUNI-MARKETでも購入可能となった。一般的なキーホルダーよりずっと厚いアクリルを使用しており、重厚感が違う。

※こちらの商品はランダム封入で、デザインを選ぶことはできない。