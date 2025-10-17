バンダイナムコエクスペリエンスは、『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』の10周年を記念し、「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 10周年記念期間限定公式ショップ」を10月24日、「バンダイナムコ Cross Store アトレ秋葉原店」にオープンする。

期間限定公式ショップでは、2015年のTVシリーズ放送開始から10周年を迎える『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』の景品がもらえるミニゲーム、描きおろしキャラクターイラストを使用したオリジナルグッズを含む関連商品が多数そろうグッズコーナーなど、『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』の世界を楽しめる。

オンラインでは、「ナムコパークス オンラインストア」にて本イベントのオリジナルグッズを販売するほか、会場と同じ景品がもらえるミニゲームをプレイすることができる。

期間限定公式ショップは、秋葉原にて10月24日～12月7日に開催後、博多、大阪・梅田、仙台での開催も予定している。

グッズ販売

『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』の描きおろしイラストやちびキャライラストを使用した商品をはじめ、台詞キーホルダーなどのオリジナルグッズを、期間限定公式ショップと「ナムコパークス オンラインストア」で販売。また、バンダイナムコグループ各社が発売する『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』の関連商品も多数販売する。

ミニゲーム

景品がもらえる、ハズレなしのデジタル抽選ゲーム。結果に応じて、A・B・C賞、いずれかの景品がもらえる。

購入特典

「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 期間限定公式ショップ」にて、関連商品、ミニゲームを5,000円以上購入すると、描きおろしイラストを使用したショッパーをプレゼントする。(数量限定。「ナムコパークス オンラインストア」では、配布なし)

「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 10周年期間限定公式ショップ」開催情報

【秋葉原】

開催場所：バンダイナムコ Cross Store アトレ秋葉原店

住 所：東京都千代田区外神田1-17-6 アトレ秋葉原1 3F

開催期間： 2025年10月24日(金)～12月7日(日)

【博多】

開催場所：バンダイナムコ Cross Store 博多

住 所：福岡県福岡市博多区住吉1丁目2-74 キャナルシティ博多 サウスビルB1F

開催期間：2026年1月17日(土)～2月8日(日)

【大阪・梅田】

開催場所：namco梅田店

住 所：大阪府大阪市北区小松原町3-3 OSビル 3F

開催期間：2026年2月14日(土)～3月8日(日)

【仙台】

開催場所：バンダイナムコ Cross Store 仙台

住 所：宮城県名取市杜せきのした5-3-1 イオンモール名取 3F

開催期間：2026年5月23日(土)～6月14日(日)

【ナムコパークス オンラインストア】

販売期間：2026年3月13日(金)～4月12日(日)

(C)創通・サンライズ

(C)Bandai Namco Experience Inc.