国内最大級の宝石専門情報メディア「KARATZ Gem Magazine」(カラッツジェムマガジン)を運営するKARATZは、カバヤ食品の女の子向け玩具菓子「セボンスター」の45周年を記念して製作したコラボジュエリー「大人のセボンスター」の第3弾となる、新作アイテムの販売を決定した。

カバヤ食品が1979年から販売するロングセラー玩具菓子『セボンスター』45周年を記念して、宝石専門店であるKARATZによって製作された「大人のセボンスター」。永年愛され続けるセボンスターの世界観を守りつつ、世界中から選び抜いた本物の宝石と高い職人技術を駆使し誕生させた本格的ジュエリーだ。

第1弾は、ファン投票で選ばれた「セボンスター」独自のハートカットを忠実に再現した、5種類の宝石を使ったリングとペンダント。発表直後からその完成度の高さと優れたデザインが話題を呼び、期間限定でオープンしたポップアップストア(2024年9月25日〜10月1日銀座三越店にて実施)での販売分が初日に即完売するなど、大きな反響も得た。

続く第2弾では、惜しくもファン投票1位を逃したものの、多くの投票をいただいたラウンドの宝石を使用したジュエリーが登場。2013年に期間限定で発売された「セボンスターチャーミーコンパクト」のコンパクトミラーのデザインを取り入れ、「セボンスター」のロゴをモチーフにした優美でゴージャスなペンダントを販売。こちらも大好評の内に販売終了した。

第3弾となる今回は、時期を分け複数アイテムが登場する。先だって発表した「大人のセボンスター ペンダント シルバーモデル ミラージュedition」に続く、2つ目のアイテムは、カプセルトイ「大人のセボンスター ハートキーペンダント」(10,000円)だ。幅広い世代で愛用できるように小ぶりなサイズ感になっている。個体差のある”訳あり”素材を活かすことで同シリーズの他商品より低価格での提供を実現。肉眼での確認も難しいレベルで、宝石産出地としても知られる、インドやスリランカで買い付けた美しい宝石を使い、熟練職人がひとつひとつ丁寧に仕立てている。また、10個に1個の割合で天然ダイヤモンドをあしらった当たり商品が入るという嬉しい仕掛けも。11月15日より、カプセルトイ専門店#C-pla横浜西口店、天王寺MIO店の2店舗で取扱いを開始。各店舗50個、計100個限定で発売する。

第3弾3つ目のアイテムとして登場するのは、「セボンスター」のアクセサリーをモチーフにデザインした、「大人のセボンスター ハートキーロックペンダント」と「大人のセボンスター チャーミーパクトリング」。こちらは、11月21日から始まる「KARATZポップアップストア(新宿マルイ アネックス1階)」にて展示販売する。店頭販売は数量限定。

セボンスターで人気のハートキーのデザインを取り入れた、「大人のセボンスター ハートキーロックペンダント」。細部に施された月や星のモチーフまで忠実に再現している。最大のポイントは、バチカンに落とし込んだロックのデザイン。鍵と錠前が一つにつながった、粋で遊び心あふれる造りになっている。シルバーモデル(シルバーカラー/ゴールドカラー)が29,800円、プレシャスモデル(プラチナ/ゴールド)が198,000円。

「大人のセボンスター チャーミーパクトリング」は、第2弾に引き続き、「セボンスターチャーミーパクト」のデザインを取り入れたリング。今回は、コンパクトミラー本体ではなく、付属の、鍵にもなる指輪に着目。細部のデザインまで忠実に再現し、世界観はそのままに、本物感を楽しめるようになっている。宝石のサイドとアーム部分には少しアレンジを加え、第2弾でも用いたリボンモチーフを。さらに、石座部分は透かし模様を入れた二段腰にし、横からも光を取り込める仕様になっている。星とリボンの柄も入っており、細部まで「カワイイ」が楽しめるのもポイント。シルバーモデル(シルバーカラー/ゴールドカラー)が29,800円、プレシャスモデル(プラチナ/ゴールド)が198,000円。

さらに、第2弾で登場した「大人のセボンスター チャーミープレミアムモデル＜ピジョンブラッドルビー＞」の姉妹品となる「大人のセボンスター チャーミープレミアムモデル＜ロイヤルブルーサファイア＞」(限定1点)(1,580,000円)の抽選販売も10月31日から実施する。ジュエリーの中央には、サファイアの中でも最高峰の色合いとされるロイヤルブルーサファイアをセット。アコヤ真珠ベビーパールや、婚約指輪に使われるようなクオリティのダイヤモンド、アイスブルーダイヤモンドが、サファイアの周りを華やかに彩る。