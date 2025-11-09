アイドルグループ・Snow Manが、8日に放送された日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』(毎週土曜22:00～)に出演。深澤辰哉は大学の同級生である俳優・磯村勇斗とのエピソードを語った。

磯村勇斗

今回、今年デビュー5周年を迎えたSnow Manが登場。今年を表す漢字を一人一人発表した。

深澤は「初」を選び、「初めて国立競技場にも立たせていただきましたし、日産スタジアム、そして、タイのフェスだったり韓国の歌番組もそうですけど、5年目でいろんなことを経験させてもらっている中で、まだ初めてのことを経験できるんだなと思ってこの漢字にしました」と説明した。

「初」にちなみ、初出しエピソードも披露。「俳優の磯村勇斗と大学で出会ってから、なかなか出会えない期間を経て、ようやく何回か仕事が一緒にできて、やっと初めてご飯に行った」と明かした。

そして、「今年仕事で初めてお会いしたという感じなので、12～13年ぶりぐらいにお仕事で会って。連絡先もその当時は知っていたんですけど、それ以降、携帯を変えるとかで連絡先がわからなくなっちゃって、仕事で会って連絡先を交換して、2週間前ぐらいに2人でご飯を食べに行って」と語った深澤。

有働由美子が具体的にどんな話で盛り上がったのか尋ねると、深澤は「1ミリもしゃべれない話ですね。ディープな話も含めいろいろ」と返し、有働や向井康二らは「聞きたい～」「聞きたいっすよね」と話していた。