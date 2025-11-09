ファミリーマートは11月11日から、任天堂「星のカービィ」とのコラボレーションキャンペーン「カービィたちの超まんぞくフェス」を全国のファミリーマートで実施する。

本キャンペーンでは、カービィをモチーフとしたオリジナル商品が登場する。「カービィのすいこみ生ハム寿司」(240円)は、カービィが生ハム寿司を吸い込んでいる様子をイメージした商品。酢飯の上には、オニオンマヨソースをトッピングし、子どもでも楽しめる味付けに仕上げた。

「カービィのふんわりたまごのワープスターロール」(398円)は、ふんわり食感のオムレツとスクランブルエッグに、ハム、トマトのソース、グリーンリーフを合わせたロールパン。カービィの乗り物「ワープスター」をイメージした星型のチーズをトッピングした。パッケージは2種類。

「くいしんぼうカービィのりんご蒸しパン」(158円)は、カービィも大好きな「りんご」味の蒸しパン。りんごジュースで味付けした蒸しパンの底に角切りりんごを敷き、カービィフェイスの焼き印で仕上げた。

「しゅわもこ!カービィのりんごゼリードリンク」(318円)は、"しゅわもこ"が楽しめる、りんご味のゼリードリンク。別添のしゅわもこの素を混ぜると、泡がもこもこ出てくる。パッケージは全3種類。

「食べマスモッチ 星のカービィ」(378円)は、カービィ(カスタード味餡)とワドルディ(キャラメル味餡)の食べマスモッチ。カービィとワドルディの表情はそれぞれ4種類。16通りの組み合わせが楽しめる。

「カービィのきのこクリーミースープ」(216円)は、きのこの風味のクリーミーなスープ。星型のかまぼこ、しいたけ、パセリをトッピングした。

「星のカービィ クリーミートマト味ヌードル」(246円)は、トマトとチキンがベースのクリーミーなスープにウェーブ麺をあわせ、星型のかまぼこ、トマト、キャベツをトッピングした商品。

オリジナルグッズが当たる「ファミペイ」スタンプ企画

期間中ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して、対象商品を購入すると、1商品につきスタンプが1個または2個たまる。ためたスタンプ数に応じて、オリジナルグッズなどが当たる。キャンペーン期間は11月11日～12月1日、応募期間は1月11日～12月5日まで。

スタンプ1個で「ファミマポイント(500円相当)」(200名)、スタンプ2個で「カービィ&ワドルディなかよしぬいぐるみ(カービィのラッピング×エコバッグLでお届け)」(20名)に応募できる。対象商品は、カービィのすいこみ生ハム寿司、カービィのふんわりたまごのワープスターロール、くしいんぼうカービィのりんご蒸しパン、しゅわもこ!カービィのりんごゼリードリンク、食べマスモッチ 星のカービィとなる。

対象商品を買うとオリジナルグッズがもらえる

期間中、対象商品を2品購入ごとに、オリジナルグッズがいずれか1個もらえる。キャンペーン期間は11月11日AM10:00～12月1日まで。景品が無くなり次第終了となる。第1弾では「オリジナルスプーン」(全4種)がもらえる。

さらに、期間中ファミペイを提示して、対象商品を購入すると、1商品につきスタンプが1個または2個たまる。ためたスタンプ数に応じて、カービィのぬいぐるみなどが当たる。キャンペーン期間は11月11日～12月1日。応募期間は11月11日～12月5日までとなる。

「星のカービィ ALL STAR COLLECTION カービィ(M)まんぷく(カービィのラッピング×エコバッグLでお届け)」(30名)

スタンプ1個で「ファミマポイント(500円相当)」(200名)、スタンプ2個で「星のカービィ ALL STAR COLLECTION カービィ(M)まんぷく(カービィのラッピング×エコバッグLでお届け)」(30名)に応募できる。

カービィグッズも発売

11月8日より「星のカービィ ガーランドライトBOOK」(3,179円)、11月15日10:00より「一番くじ 星のカービィ ～プププリミックス～」(1回780円)も発売される。

「一番くじ 星のカービィ ～プププリミックス～」(1回780円)

カービィのヘッドセットが当たる

期間中、「カービィのエアライダー」のダウンロードカード(7,980円)を購入し、特設サイトで応募すると、抽選で100名に「有線ヘッドセットfor Nintendo Switch - 星のカービィ フェイス」が当たる。キャンペーン期間は11月4日～12月1日、応募期限は12月2日まで。

対象商品「Nintendo Switch2 ダウンロードカード カービィのエアライダー」(7,980円)

有線ヘッドセットfor Nintendo Switch - 星のカービィ フェイス

© Nintendo / SORA

© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.