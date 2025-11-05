ファミリーマートは11月4日、「ファミマがチョコだらけ!」キャンペーンの発売開始から1週間時点における人気チョコスイーツランキングTOP3を発表した。あわせて、「濃厚ショコラドームケーキ」(395円)の製造の裏側を特別公開した。

「ファミマがチョコだらけ!」人気商品TOP3

同社は10月28日より、チョコスイーツをデザート、パン、アイス、菓子、ドリンク、焼き菓子などさまざまなカテゴリーで展開する、ファミマがチョコだらけ!キャンペーンを全国で開催している。10月28日から11月3日までの7日間で、310万食を販売。全11種の中から特に売上数量の多かった人気商品TOP3を、購入者の声とともに発表した。なお、掲載されているコメントは、SNSで寄せられた感想のうち好意的な内容を同社が一部抜粋したものとなる。

第1位は「クリスピーチョコサンド」(298円)だった。「歯ごたえあるタイプのビスケット生地で、ほんのりビターなチョコクリームをサンド。チョココーティングのパリッとした食感もいいアクセント」「ザクザクビスケット&パリパリチョコの大合奏でお口の中が賑やか。チョコクリームも甘いけどカカオ感あってくどすぎない」など、チョコの濃厚さと食感のコントラストを楽しむ声が多く寄せられた。

第2位は「チョコマカロンクロワッサン」(198円)。「上のマカロン部分がシュワッとした口どけで中もクリームとダイスチョコと、ふんだんにチョコが入っていて朝から幸せでした」「さっくりなめらか生地で端っこがザクザク。チョコクリームの中にダイスが良いアクセント。チョコ好き必食」など、味わいだけでなく食感を評価する声が多数。食感の楽しさが、人気を後押ししているようだ。

第3位は「トリプルチョコクロワッサンドーナツ」(198円)。「サクサクしっとりの生地に挟まれた2種のチョコクリームが存在感抜群!寒くなってきたらやはりチョコ系ですね」「デニッシュ生地のふんわりと空気を含んだ食感がすごく好き 甘さは見た目の印象よりもかなり控えめでチョコの豊かな風味がすごく美味しかった!」など、食感の豊かさに加え、2種類のチョコクリームによる食べ応えや満足感を評価する声も多く寄せられた。

「濃厚ショコラドームケーキ」製造工程の裏側を公開

SNSで「濃厚で美味しい!」「見た目が可愛い」「ケーキ部分とチョコムースの組み合わせが最高!」などの反響が寄せられている濃厚ショコラドームケーキは、工場スタッフがひとつひとつ丁寧に手作業で仕上げる、本格的スイーツ。なめらかチョコムースを流し込み、中にはとろ～っとチョコソースを注入など、様々な形状のチョコを全9工程にも及ぶ細かな作業を経て完成する。見た目のポイントである美しいマーブル模様も、すべて手作業で描かれている。

「チョコっと解説」を公開

「1つの商品で3つのチョコが楽しめる」をコンセプトにした11種類のスイーツそれぞれのこだわりポイントをまとめた「チョコっと解説」が公開された。見た目だけではわからない、中に隠されたチョコのこだわりを、断面図からじっくり紐解ける。