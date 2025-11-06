ファミリーマートは11月11日、「Afternoon Tea」監修のホット飲料3種類を全国のファミリーマートで発売する。

「ファミマル ホット 黒豆香るルイボスティー」(130円)、「ファミマル ホット ぶどう香るアールグレイティー」(140円)、「ファミマル ホット アールグレイラテ」(150円)

Afternoon Tea監修のペットボトル飲料は、本格的な味わいとすっきりとした飲み口が特徴の人気シリーズ。5年目をむかえた今年は、ホット飲料では初めてとなる、秋から冬に旬を迎える「ぶどう」フレーバーのアールグレイティーが登場する。また、2024年に発売され好評だった「黒豆香るルイボスティー」(130円)など、その日の気分やシーンに合わせて楽しめる3種類をそろえた。

「ファミマル ホット ぶどう香るアールグレイティー」(140円)

「ファミマル ホット ぶどう香るアールグレイティー」(140円)は、ぶどうの芳醇な香りとアールグレイの華やかな味わいが特長。世界三大銘茶のスリランカ産ウバ茶葉を40%使用したホットの有糖フレーバーティー。

「ファミマル ホット 黒豆香るルイボスティー」(130円)

黒豆香るルイボスティーは、南アフリカ産の茶葉を100%使用し、黒豆の香ばしい香りと、ルイボスのすっきりした味わいが楽しめる、ホットのノンカフェイン無糖ルイボスティー。

「ファミマル ホット アールグレイラテ」(150円)

「ファミマル ホット アールグレイラテ」(150円)は、アールグレイの紅茶のコクと国産牛乳を使用した濃厚な味わいが特長。世界三大銘茶のスリランカ産のウバ茶葉を40%使用したホットのアールグレイラテ。