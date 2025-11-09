オルビスは11月15日から、「オルビスの湯」を渋谷区の銭湯「改良湯」で開催する。

オルビスの湯

改良湯をオルビスがジャック

1916年(大正5年)創業の銭湯・改良湯。2018年に「渋谷CROSSING」をコンセプトに、建築家・今井健太郎氏によるリニューアルを実施。多様な文化交流が展開・発展していく場として、近隣に住む人やサウナ好きから愛されている。肌に優しい軟水を使った大きな炭酸泉、中温風呂、水風呂のほか、男女それぞれ異なる種類のサウナも備えている。

改良湯

そんな改良湯を、今年5月に発売された「オルビス ザ クレンジング オイル」を中心としたオルビス製品でジャック。多数のアイテムを体験できるイベントとして展開する。開催期間は11月15日～30日、営業時間は12:00～23:30まで。土曜日はレディースDayのため女性のみが入場できる。事前予約は不要(11月15日のレディースDayを除く)。

オルビスの湯

イベント概要

オルビス製品を自由に体験できる

同イベントでは、クレンジングオイルでメイク汚れや毛穴汚れを落とすとともに、日々の疲れをお風呂で落とすことができる。館内には、入浴の前後で楽しめる「オルビスルーティンポスター」を掲出。浴室や脱衣所では「オルビスユー」(女湯)や、「オルビス ミスター」(男湯)などのスキンケアシリーズを自由に使用できる。お風呂上がりには「エッセンスイン ヘアミルク」を含むヘアケアアイテムも実際に試すことができる。

また期間中、来場者にオルビス ザ クレンジング オイルのサンプルとコラボステッカー(ランダム)を配布する(ステッカーはなくなり次第終了)。さらに、オリジナルハッシュタグをつけてSNSに投稿した人には、オルビスユーのサンプルセットをプレゼントする。

オルビスの湯

おみくじやクレーンゲームも楽しめる

来場者限定で、"オチメッセージ"が書かれた「オルビスの湯 おみくじ」と「クレーンゲーム」が楽しめる。1人1日1回まで無料で体験可能。本イベント限定のオリジナルグッズも用意している。

「レディースDay」を開催

本イベントに合わせ、改良湯の女性エリアがリニューアル後初めて公開される。サウナの本場フィンランドのケロ材を使用した、銭湯として初の「ケロサウナ」や外気浴エリアの新設など、アップデートされた女性エリアを楽しむことができる。

また、これを記念して、期間中の毎週土曜日には女性限定の「レディースDayイベント」を開催する。11月15日のみチケット制の4部制で実施し、料金は2,200円。22日と29日は事前予約不要で、料金は1,870円となる。来場者限定の特典も用意されている。

レディースDay

SNSキャンペーンを開催

オルビスと改良湯のコラボを記念し、SNSキャンペーンを実施する。来場特典グッズをSNSキャンペーン当選者にも用意している。キャンペーン期間は11月13日～24日まで。