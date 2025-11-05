ジェイアール東海静岡開発が運営するJR草薙駅の商業施設「アスティ草薙」に11月16日、センカクが運営するプライベートサウナ「ととの場」がオープンする。

草薙駅直結、東海道新幹線高架下に誕生する同ブランドは、完全貸切予約制で駅を利用する人、サウナを愛する人の日常に寄り添う"駅サウナ"。自宅や職場から離れ、1人もしくは仲間と共にホッと一息つける"第三の居場所(サードプレイス)"としての駅サウナを目指す。

駅から始める、"オアシス習慣"

日常の動線上にあることで、気軽に「またととのいたくなる」空間を実現。宮崎産の木材を使用したこだわりのバレルサウナが、木の香りや温もりで深いリラックスを誘う。さらに、オリジナルのアロマロウリュウを用意。夜はライトアップを施すなど、ここでしか味わえないプライベートサウナ体験を創造する。通勤・通学・余暇などの時間で手軽に、まるでオアシスかのごとく「ととのえる」新しい非日常を提案する。

個性的な3つのサウナルーム

「Stone Black」は黒を基調とした没入空間で、集中と静寂を重視している。石や黒板をモノトーンで統一し、立ったまま肩まで浸かれる深さにこだわった水風呂を備えるほか、リラックス効果が高いとされる寝湯も設けている。

Stone Black

「Wood Brown」は木の温もりに包まれた癒しの空間で、多人数利用にも対応する。木材を用いた落ち着いた雰囲気の中で、パラソルやハンモックを備え、心地よい時間を過ごせる。温浴風呂と水風呂も木製で統一している。

Wood Brown

「Plant White」は白とグリーンで彩られた開放的な空間で、温浴風呂と水風呂を備えている。白いベンチや二段デッキを設け、映えスポットとしても楽しめる。

Plant White

ドリンクや軽食も購入できる

受付棟は飲食提供スペース「TOTONOBA CAFE」としても機能し、サウナ好きに好評なサ活ドリンクや手軽に買える軽食も取り扱う予定。

建物側面から撮影

リーズナブルな価格設定

営業時間は7:00～23:00まで。自分の好きなタイミングで貸切プライベート空間を予約できる。予約はサウナトラベルHPから受け付けている。利用時は水着の着用が必要となる。

利用料金は1人120分6,000円からとリーズナブルに設定されている。2人で120分利用する場合は8,000円(1人あたり4,000円)、3人で120分利用する場合は11,000円(1人あたり3,667円)。1人で180分利用する場合は7,000円、2人で180分利用する場合は9,000円(1人あたり4,500円)となる。

オープニングイベントを実施

オープニングイベントとして、2025年11月16日～2026年1月31日までの期間に予約した利用者は、期間中いつでも何度でも30%OFFで利用できる。他にも、Instagram、X、TikTokを活用したプレゼント企画も用意されている。