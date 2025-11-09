松江観光協会は11月1日～12月14日の土・日曜日、松江を愛する役者たちと創る観光イベント「八雲と歩く松江じかん」を島根県松江市で開催している。

八雲とは、ギリシャ生まれで松江にゆかりのある作家ラフカディオ・ハーン(日本名 小泉八雲)のこと。『怪談』『知られぬ日本の面影』などの著作で知られている。妻のセツと出会ったのは明治時代の島根県松江市であり、彼の文学の誕生にはセツと育んだ松江での日々や、セツが語った日本の民話や怪談が深く影響している。

同イベントのコンセプトは「地元の役者たちが創る、小泉八雲と妻セツの世界にあなたを誘う新感覚エンターテインメント」。演劇とゆかりのスポットや店舗への街歩きを通じて、今までの山陰には無かった新しい観光体験を提案する。

開催期間は2025年11月1日～12月14日の期間中の土・日で、全14回を予定している。場所は島根県松江市中心部(カラコロ工房・広場～松江大橋～源助公園とその周辺エリア)。参加費は無料となっている。

舞台となる街を巡る「シアトリカルツアー」

第1部では、小泉八雲と妻セツのエピソードを演劇で楽しみながらゆかりの地を巡る「シアトリカルツアー」を開催する。シアトリカルツアーとは、舞台や物語の登場人物と一緒に街や建物を巡る街歩き公演のことで、従来の演劇や街歩きとは一線を画す没入感のある体験を楽しめる。ツアーでは小泉八雲ゆかりの店舗にも立ち寄るので、ツアー後に気になったお店でお土産選びを楽しむこともできる。

ツアーの開催時間は10時15分～、12時～の2回で、各回約60分。松江観光協会公式サイトからの事前予約制で、予約ページから申し込みが可能。定員は10名で、定員に満たない場合は当日受付も行っている。

八雲やセツが出現「サプライズパフォーマンス」

タイムトラベラーが、八雲とセツの新婚旅行として明治から現代にご案内 企画:bows cast agency

第2部では「サプライズパフォーマンス」を開催する。「小泉八雲と妻セツがタイムトラベラーと共に明治から現代へ時空を超えてやってきた」という物語設定で、松江中心部のあちこちに出現する。ふたりに会えたら一緒に写真を撮ったり、自由にコミュニケーションを楽しむことができる。また、「あげ、そげ、ばけ」の合言葉で、先着20名に記念バッジをプレゼントする。サプライズパフォーマンスの開催時間は13時～16時。予約は不要となっている。

小泉八雲ゆかりの地としての魅力発信や地域活性化に

本イベントチラシ表面

松江の観光地といえば国宝「松江城」が有名だが、松江中心部には小泉八雲ゆかりのスポットや店舗も数多く点在している。同観光協会では小泉八雲と妻セツをテーマとした本イベントを通して、松江中心部の地域活性化を目指す。本イベントチラシの裏面にはゆかりのスポットや店舗を掲載。街歩きの参考として利用できる。