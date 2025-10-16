藤和那須リゾートが運営する那須ハイランドパークオフィシャルホテル「那須高原 TOWAピュアコテージ」では、先着1,000組限定で平日宿泊者(※条件有り)に、この秋に収穫されたばかりの新米(令和7年産・栃木県産コシヒカリ)をプレゼントする。

本キャンペーンは、「近年のお米や物価の高騰を受け、日頃ご愛顧いただいているお客様へ感謝の気持ちを込めて」実施されるもの。また、RX(Regional Transformation：地域変革)企業を掲げる日本テーマパーク開発の子会社として、栃木が誇る良質な米を通じて地域の魅力、栃木の魅力を広く発信していくとしている。

■プレゼントキャンペーン概要

【キャンペーン期間】2025年10月16日(木)～11月28日(金)

【キャンペーン内容】キャンペーン期間中の平日宿泊者1組につき、令和7年産・栃木県産コシヒカリ1袋をチェックイン受付時にプレゼント(1袋＝精米2kg相当)

【プレゼント提供の条件】

以下の条件をすべて満たした人限定となる。