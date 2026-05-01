Laughing Hick、綺麗ごと抜きのリアルラブソングを凝縮したEPリリース

ギターロックバンドLaughing Hickが、5月1日にデジタルEP『ハロー ノットグッバイ』をリリースした。

”依存と覚悟”をテーマに、離れられない想いと痛みを生々しい言葉と情熱的なサウンドで描き出すリードトラック「コラソン」をはじめ、恋愛の美しさだけでなく、不安・執着・葛藤まで赤裸々に映し出す全6曲を収録。Laughing Hickが持つ”リアルラブソング”の真骨頂が凝縮された作品に仕上がっている。

さらに、本作のリリースに伴いZepp DiverCity(TOKYO)を含む全国8都市を巡るワンマンツアーの開催も決定。すでにソールドアウト公演も出ており、今年も大型フェスへの出演が続々と決定するなど、ライブシーンでも確かな存在感を示している。

＜リリース情報＞

Laughing Hick

デジタルEP『ハロー ノットグッバイ』

発売日：2026年5月1日（金）

https://nex-tone.lnk.to/LaughingHick2605

=収録曲=

1. ネガティヴ思想論争

2. コラソン

3. ogorareya

4. グッナイ、グッバイ。

5. glee

6. ライラ

＜ライブ情報＞

Laughing Hick ONEMAN TOUR 2026 『ハロー ノットグッバイ』

5月16日（土）千葉LOOK ※SOLD OUT

5月22日（金）高松DIME

5月24日（日）広島SECOND CRUTCH

6月12日（金）福岡BEAT STATION

6月14日（日）名古屋Electric Lady Land ※SOLD OUT

6月19日（金）仙台MACANA

6月27日（土）大阪Yogibo META VALLEY ※SOLD OUT

7月10日（金）Zepp DiverCity(TOKYO)

詳細：https://laughinghick.com/news/detail/73528