7日放送のTBS系バラエティ番組『それSnow Manにやらせて下さいSP』(19:00～22:00)では、“それスノフレンドパーク”第4弾を3時間SPで届ける。

日曜劇場チーム VS 金曜ドラマチーム VS Snow Manチーム

1992年に誕生し、18年にわたってレギュラー放送されていた『関口宏の東京フレンドパーク』。昨年8月に『それSnow Manにやらせて下さい』とのコラボスペシャルで復活し、 “本家”の支配人・関口宏からも直々に継承され、“それスノフレンドパーク”としてこれまでに3回放送。大きな反響を呼んだ。

第4弾となる今回は、主演の妻夫木聡、松本若菜、高杉真宙、秋山寛貴（ハナコ）、そして目黒蓮からなる日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』チーム、W主演を務める波瑠＆川栄李奈をはじめ、中村蒼、野呂佳代、そして向井康二からなる金曜ドラマ『フェイクマミー』チーム、Snow Manチームの超豪華三つ巴対決が実現。支配人は今回も深澤辰哉が、副支配人は山里亮太が務める。

名物アトラクションが続々登場 「デリソバ」が“それスノ”版に

巨大な壁にジャンプして貼り付く「ウォールクラッシュ」では、今回もスペシャルバージョンの壁が立ちはだかる。前回惜しくもクリアゾーンに1mm届かなかった岩本照が再び挑戦。果たしてクリアなるのか!? そして、妻夫木聡はなんと19年ぶりに挑戦するが…結末はいかに!?

順番に光るパッドを記憶して演奏し、解答者が何の曲かを当てる「メロディープッシュdeミュージック」。記憶力には絶対の自信があるという川栄が挑戦。完璧なメロディーを奏でられるのか?

バイクでそばを運ぶ伝説の人気アトラクション「デリソバ」が“それスノ版”にアップデートして大復活。チームの連携が重要となるアトラクションとなり、日劇チームは妻夫木と松本若菜が挑戦。妻夫木は華麗なドライブテクニックを披露する。Snow Manチームは岩本と佐久間大介が挑戦するも、初のアトラクションに大苦戦!?

四方八方から出てくるネズミを叩いて退治する「チュチュバスターズ」では、ラウールが長い手足をフル活用し、大暴れ!? スポーツ経験がないという波瑠も大奮闘。

ザウルスの口から流れてくる光を止める「フラッシュザウルス」。金曜ドラチームはポンプ役を野呂佳代、ジャンプ役を中村蒼が挑戦。野呂の必死なポンプに、中村渾身のジャンプはいかに?

そしてあの名物アトラクション「ハイパーホッケー」には今回も、謎の強敵覆面コンビが緊急参戦。激闘を繰り広げる覆面コンビの正体とは?

そしてチームのプライドを賭けた史上最大の熱戦に波瑠も涙……スタジオも感動の渦に包まれる。

(C)TBS