パスタ専門店「ジョリーパスタ」は10月9日より、秋冬グランドメニューの提供を開始する。

ジョリーパスタ 秋冬グランドメニュー

今年の秋冬グランドメニューでは、本場イタリアをお手本にした本格パスタをはじめ、前菜、ピッツァ、ドルチェなど、ジョリーパスタならではの多彩なメニューを取り揃えている。

秋の味覚や海の幸をパスタで

まずはパスタから。「ベーコンと揚げ茄子・きのこのトマトクリームソース」(1,199円)は、厚めのベーコンや揚げ茄子のほか、舞茸、しめじ、じゃがいも、ミニトマトなどを使った具沢山パスタ。

また、爽やかな香りの大葉をたっぷり使ったジェノベーゼソースに、旨みたっぷりの岩だこやエビを合わせた贅沢なパスタ「岩だことエビの大葉ジェノベーゼ」 (1,199円)も登場。美しい彩りが食欲をそそる1皿となっている。

さらに、海の恵みを存分に楽しめる「たっぷりあさりの出汁パスタ」(979円)もラインアップ。殻付きとむき身のあさりを使用した出汁の旨みたっぷりの和風パスタで、ガーリックの香りとバターのコクが、あさりの旨みを引き立てる。

濃厚なチョコを味わうドルチェ

秋冬のドルチェには、層ごとに異なる食感と濃厚な味わいが楽しめる贅沢な「チョコレートパフェ」(759円)が登場。ベルギーチョコソースやチョコジェラート、チョコプリンなどを使用したチョコづくしの一品となっている。

また、パンナコッタに濃厚なチョコジェラート、しっとりとしたブラウニーとチョコフレーク、彩り豊かなミックスベリーを添えた「グラスドルチェ チョコレート」(429円)や、チョコクリームやスポンジを丁寧に重ねた「チョコレートケーキ」(429円)もラインアップされている。

ワインと相性抜群な前菜

前菜には、世界最小のパスタ「クスクス」を使用した「クスクスサラダ」(319円)や、ワインとの相性抜群な「レバーペーストのカナッペ」(429円)、ナポリの郷土料理「ゼッポリーニ」(429円)、ふんわり食感のオムレツ「フリッタータ〜スパニッシュオムレツ〜」(539円)といった前菜が登場。

「クスクスサラダ」は、マグロのフレークやあさり、エビ、パプリカなどを合わせた彩り豊かなサラダ。ブドウ酢の爽やかな酸味が楽しめる、さっぱりとした味わいの一品となっている。

「ゼッポリーニ」は、外はカリッと、中はふんわりとした食感が特徴のひと口サイズの揚げパン。仕上げにかけたグラナパダーノチーズのコクや香りも楽しめる手軽なサイズの前菜となっており、別添えのバジルソースやマヨネーズと合わせていただくのがおすすめ。