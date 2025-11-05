ハンバーガーショップ「ロッテリア」はこのほど、「えびグラバーガーフェア」を開催。11月5日より、2種の「えびグラタンバーガー」を期間限定で販売している。

「海老ビスク えびグラタンバーガー」は、プリプリ食感のえびやマカロニがたっぷり入ったホワイトソースと、サクサク食感の衣が楽しいえびグラタンコロッケに、えびの旨みと香ばしい風味がぎゅっと詰まったビスクソースを合わせ、4種類のチーズをブレンドしたとろ～りチーズソースや、キャベツなどとともにふんわりもっちり食感のバンズで挟んだ一品。

一口食べた瞬間にえびの旨みと香りが口いっぱいに広がる、えび好きにはたまらないバーガーに仕上げられている。価格は590円。

「デミグラ えびグラタンバーガー」は、えびグラタンコロッケに、深いコクと程よい酸味が特長のデミグラスソースを合わせ、とろ～りチーズソースやキャベツなどとともにふんわりもっちり食感のバンズで挟んだ一品。赤ワインやトマトペーストを加えることで、濃厚でありながらすっきりとした後味に仕上げられているデミグラスソースは、えびグラ タンコロッケのクリーミーな味わいと相性抜群。価格は550円。

いずれも、11月下旬まで一部店舗を除く全国のロッテリアで販売される。なお、なくなり次第終了となる。