ファミリーレストラン「ココス」は10月21日より、「おいもフェア」を開催する。

同フェアでは、ねっとり濃厚な甘みが特長の茨城県産“紅はるか”の焼きいもを使用した、おいもを存分に堪能することのできるデザート4品が登場する。

「おいもパフェ」(1,199円)は、濃厚な甘みの茨城県産“紅はるか”の焼きいもをブリュレして、塩キャラメル&ナッツアイスやおいもチップスと一緒にトッピングしたビッグパフェ。中層にはバニラアイスやクラッシュパイ、カスタード、甘酸っぱいりんごのコンポート、優しい甘さの石垣島産紅芋を使ったプリンを合わせ、りんごとおいものタルトのような味わいに。

また、フェアトレード紅茶を使用した甘さ控えめのアップルティーゼリーで後味はすっきり。ねっとりとしたひとくちサイズの焼きいも“紅はるか”、ブリュレすることによりパリパリに仕上げられた砂糖、カリッとしたおいもチップスなど、食感のコントラストがクセになるデザートとなっている。おいもの甘さを引き立てるアップルジンジャーティーとの組み合わせがおすすめ。

温かい焼きいもに、ひんやり冷たい塩キャラメル&ナッツアイスやバニラアイスが絶妙にマッチした「焼きいもブリュレ」(539円)。焼きいものブリュレした表面やおいもチップスのパリパリとした食感が楽しいプレートとなっている。焼きいもの甘さに香ばしさがマッチするルイボスティーがおすすめのペアリング。

「おいもンブランのクレープ」(649円)は、もちもち食感のクレープに、ねっとりとしたおいものペーストをたっぷりしぼった一皿。“紅はるか”のおいもペーストの中には優しい甘さのホイップとバニラアイスが隠れている。華やかな香りのアールグレイとの組み合わせがおすすめ。

おいものモンブランをトッピングした、ミニサイズながらも満足感のあるパフェ「おいもンブランのミニパフェ」(594円)。ねっとり甘いおいものペーストは、ホイップやバニラアイス、“紅はるか”の焼きいもと相性抜群。サクサクとしたクラッシュパイが食感にアクセントを加えている。香ばしい風味がおいもンブランとマッチする、ほうじ茶がおすすめのペアリング。

いずれも10月21日より、空港店舗を除く全国の「ココス」に登場。11月下旬(予定)まで販売される。