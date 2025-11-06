ABEMAモータースポーツアンバサダーを務めるマギーが出演する、ラリージャパン2025 YouTube限定企画・第1弾が、YouTubeチャンネル『ABEMAスポーツ【公式】』で公開された。

ラリージャパン2025 YouTube限定企画・第1弾 場面カット (C)AbemaTV,Inc.

過去に何度かドリフト経験があるマギー

第1弾では、「ラリージャパン2025応援企画 ドリフトでラリーを盛り上げよう!」と題し、ラリーの醍醐味であるドリフトの迫力と難しさをマギー本人が体当たりで伝える企画を実施した。

この日、マギーは南千葉サーキットに登場したが、あいにくの雨模様。しかしマギーは「ドリフトにとってもしかしたらこの雨がいいのかも」とコメントする。マギーは過去に何度かドリフト経験があり、最後に挑戦したのは2年前とのこと。今回、先生としてプロドリフトドライバーの下田紗弥加が登場し、下田も「雨だと路面が滑りやすいのでやりやすいと思う」と話した。

素晴らしいコントロールを披露

初めに、下田が運転席に座り、マギーが助手席でプロのドリフトを体験。2台の車両がドリフトしながら互いの動きを競う「追走」の迫力を肌で感じたマギーは、「すごすぎる～!」「近すぎる～!」と絶叫。さらに無事帰還したマギーは「怖い……」と本音をポツリとこぼした。

続いて、スピンさせずに車両を一定の円軌道に保つため、ステアリングとアクセルの繊細なコントロールを身につける“ドリフトの基礎練習”とも言える「定常円ドリフト5周」にチャレンジすることに。意気込みを聞かれたマギーは「30分くらいあれば……教えていただければできると思います」と自信を見せる。

マギーはまず助手席で下田にお手本を見せてもらい、丁寧に指導を受けた後、いよいよ運転席へ。「超久々、マニュアル(車)」と言いながらも、1発目から素晴らしいコントロールを披露した。そして「30分くらいあればできると思う」という言葉の通り、難なく5周をクリア。この展開に下田は「すごい! 5周どころじゃなくできてる! アクセルも一定だった! 完ぺき!」とマギーの腕前を絶賛した。