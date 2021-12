Sexy Zoneの佐藤勝利が、24日に放送されたラジオ番組『VICTORY ROADS』(bayfm/毎週金曜21:30~22:00)に出演。1日に放送された音楽特番『2021 FNS歌謡祭』に、バラエティ番組『VS魂』のメンバー6人で出演したときの秘話を打ち明けた。

『2021 FNS歌謡祭』の第1夜で、『VS魂』の主題歌『New Again! Again and Again!』を、嵐の相葉雅紀、風間俊介、King & Princeの岸優太、ジャニーズWESTの藤井流星、美 少年の浮所飛貴とともに、全力でパフォーマンスした佐藤。この日が初披露ということもあり、事前に相葉と演出について話し合ったそうで、「“演出どうしたい?”って相葉くんに言われて、“こうしたいです”って送って。その日に相葉くんの家に行った」と、初めて相葉の自宅を訪問したことを明かした。

一方の相葉も、自身のラジオで、佐藤を自宅に招いたエピソードを語っていたが、「相葉くんがこのエピソードを話すときに、“俺が呼んだんだよ”って言ってくれてるんだけど。“遅い時間に来てくれた”って、俺がちょっとよくなるように言ってくれて」と告白。実際は、佐藤からお願いしたそうで、「僕が空気を読まずに、“ここしかない!”と思って。本当に申し訳ないという気持ちもありながら、“今とかですか?”って」と言い、「それを逆にして言ってくれてるのが……。これは多分、言ってほしくないと思うんだけど(笑)。もうこれは、相葉くんの優しさを広める以外に選択肢はないから、後輩が勝手にしゃべっちゃってます」と、相葉の気遣いに感激している様子だった。

『VS魂』のキャプテンとして、メンバーたちを引っ張っている相葉。佐藤は、「優しいんだよ。キャプテン。マジで優しい。本当にすごいと思う」としみじみ語りながら、「『New Again! Again and Again!』もキャプテンが引き寄せたし、僕らを鼓舞してくれてるし」と感謝。『2021 FNS歌謡祭』についても、「だからみんな気合いが入ってるんですよ。そりゃあ入らない人はいないよ。『FNS』を観てても、その熱量が分かると思うけど。全員気持ちが乗るよね。魂メンバーの本気が出せたと思う」と、相葉の存在の大きさを実感しながら、「これからも番組の中で、そういう本気を6人全員が出せるようにしていきたいなって。そう誓えた僕のパフォーマンスだったんじゃないかなと思います」と、改めて振り返っていた。

