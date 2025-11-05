横浜市は11月4日、「次の万博は横浜だ! GREEN×EXPO 2027 開幕500日前発表会」を横浜市役所で開催した。

次の万博は横浜だ! GREEN×EXPO 2027 開幕500日前発表会

大阪万博の盛り上がりを継承、機運醸成へ

GREEN×EXPO 2027(グリーンエクスポニーゼロニーナナ/正式名称:2027年国際園芸博覧会)は、2027年3月19日～9月26日まで「幸せを創る明日の風景」をテーマに、神奈川県横浜市・旧上瀬谷通信施設で開催される。博覧会区域は約100ha(内、会場区域80ha)。公式マスコットキャラクターは「トゥンクトゥンク」。

横浜市は、大阪・関西万博の盛り上がりを継承し、同博覧会の機運醸成や企業等に向けて、開催500日前となる11月4日、横浜商工会議所をはじめとする企業・団体関係者を招き発表会を開催した。企業の強みや技術を生かした新たな価値創出や、環境と共生する持続可能なビジネス展開のきっかけとするため、企業とともに形づくるGREEN×EXPO 2027の取り組みイメージや、市出展に関するコンセプトおよび構成の最新動向を紹介した。

山中竹春横浜市長は、GREEN×EXPO 2027への想いを次のように述べた。

「GREEN×EXPOの開幕まであと500日となり、ホストシティとして身の引き締まる思いです。このGREEN×EXPOにより、長きにわたり米軍が使用してきた旧上瀬谷通信施設が、返還後の平和的利用の象徴として生まれ変わろうとしています。市民の皆様、経済界の皆様をはじめ多くの皆様と共に、この平和的利用の象徴を創り上げてまいりたいと思います。

GREEN×EXPOは、企業の皆様がグリーンな社会に向けた革新的な技術や取組を、世界に発信していく絶好の機会です。あらゆる産業の皆様、市民の皆様とともに、GREEN×EXPOの応援の輪をさらに大きく広げていき、これから500日、多くの皆様に"何度でも行きたい"と思っていただける、笑顔溢れる万博にしてまいりたいと思います」

山中 竹春 横浜市長

横浜市の出展コンセプト

横浜市出展として「Urban GX Village」と「SATOYAMA Village」の2つのエリアで展開する。

Urban GX Villageでは、建物空間を活用した発信拠点として、市民や企業が挑戦している新しい暮らし方を体験し、その気づきを日常へ持ち帰ることができる行動変容体験ゾーンを設けるとともに、持続可能なグリーン都市を支える先端技術をわかりやすく伝える展示を通じて"まちの未来風景"を企業とともに描き、世界に発信する。

建物空間を活用した発信拠点

SATOYAMA Villageでは、フィールドを活用した活動拠点として、市民や企業との共創により、花や緑にあふれる自然豊かで魅力的な空間づくりを通じて、生物多様性や資源循環の重要性を体感する「地球とともに生きる」体験を展開する。