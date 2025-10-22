セブン‐イレブン・ジャパンは、「セブンカフェ スムージー」から「宇治抹茶スムージー」を10月24日より全国のセブン‐イレブンで順次、数量限定で発売する。

本商品には、抹茶の中でも特に人気のある「宇治抹茶」を使用。さらに、使用する宇治抹茶は、創業164年の歴史を持つ京都・祇園の老舗茶問屋「北川半兵衞商店」の抹茶を使用している。視覚的にも鮮やかなグリーンと、濃厚な味わい。そして上品な香りが最大の特長。国内外で高まる抹茶ブームと健康志向の両トレンドに応える商品に仕上げた。

宇治抹茶スムージー

商品名は、宇治抹茶スムージー。 価格は、400円。 発売日は、10月24日~順次。 販売エリアは全国。

※数量限定商品

宇治抹茶スムージー 商品イメージ

大阪・関西万博のセブン‐イレブン西ゲート店、ウォータープラザ店では今年7月後半の販売数が店舗連日合計で1,000杯を超え、大人気となったセブンカフェ スムージー。

その中でも、人気No.1であったのが『香り広がる 抹茶スムージー』だった。

大阪・関西万博開催時はこの2店でしか購入できなかった抹茶を使用したスムージーが、今回はさらに美味しくなって全国のセブン‐イレブンで発売する。宇治抹茶の上品な香りと濃厚な味わいを楽しめる商品に仕上げた。

宇治抹茶スムージー 商品イメージ

今回、文久元年創業、164年の歴史を持つ老舗茶問屋「北川半兵衞商店」の宇治抹茶を使用。全国茶品評会にて最高賞を過去11回受賞という実績は、最高級の品質と価値の証。空前の日本茶ブームの中、日本茶カフェ「祇園 北川半兵衞」は海外からの観光客にも大人気である。