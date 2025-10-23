東宝、日本空港ビルデング、東京国際空港ターミナルの3社は、日本のエンターテインメントを羽田空港から世界へ発信する超大型プロジェクト「HANEDA GODZILLA GLOBAL PROJECT」を始動する。2025年12月に、日本の空の玄関口・羽田空港 第3 ターミナル3 階出発ロビーに、全⻑約40m・高さ約9m の超巨大ゴジラが登場。ここでしか⾒ることのできない圧倒的スケールのゴジラが、空港を訪れるすべての人を出迎える。

羽田空港第3 ターミナル出発ロビー「ゴジラモニュメント」完成イメージパース図

本プロジェクトは、「日本を訪れるすべての人々をゴジラが出迎え、そして、日本を出発する際にはゴジラが⾒送る」がテーマ。日本発の世界的アイコンである「ゴジラ」が、エンターテインメントの⼒で”旅の入口と出口”をつなぐかつてない空港体験を創出する。到着では“ようこそ”、出発では“また会おう”と、観光体験と日本文化の魅⼒を融合させ、記憶に残る旅の序章と終章を演出していくという。

さらに、2 階到着ロビー階のインフォメーションカウンター上部では、歴代怪獣が描かれたグラフィックの演出も。また、同階には世界的に高い評価を得た、映画 『ゴジラ1.0』のゴジラ⽴像を展示し、羽田空港に到着したすべての人を出迎える。

設置場所は、羽田空港 第3ターミナル 3階出発ロビー階、および2階到着ロビー階。公開期間は2025年12月下旬完成予定〜2026年12月下旬予定。

