ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、「2.5次元×オカルト×コメディ」をコンセプトにしたVTuberグループ「ゆるかると!」のデビューを決定し、10月31日よりタレント個人の公式Xにて活動を開始した。
「ゆるかると!」のメンバーは?
「ゆるかると!」は、「2.5次元×オカルト×コメディ」をコンセプトに、さまざまな謎や疑問に挑む3人組のVTuberグループ。妄想が大好きで、ドラゴンと人間のハーフでもある現役漫画家の「リビィ＝ドラシエル」、超常現象マニアなふわふわアンドロイドである「ククナ＝アルセフィナ」、人間界総テーマパーク化を目指すハーフヴァンパイアの「ユラノ＝アマチュール」といった少し不思議でユニークなアイデンティティーを持つメンバーで構成されている。
「普通じゃないことが、面白い」をモットーに、雑談配信やゲーム実況配信だけではなく、2.5次元を強みとするVTuberとして、占いや都市伝説をテーマにした配信やパワースポット巡りなどの実写ロケ企画などにも挑戦する予定だという。また、11月8日には、YouTubeにて初配信を実施予定。YouTubeでの初配信の詳細情報については、「ゆるかると!」公式Xにて後日発表される。
【編集部MEMO】
「17LIVE」はVTuber含むVライバー事業を注力事業の柱のひとつとしており、2023年12月1日にVライバーおよびVTuberの総合的なマネジメントを行うプロダクション「NexuStella」を設立。「NexuStella」は「新しい輝き」で感動を届けるVライバープロダクションで、「武士来舞(BUSHILIVE)」「GanGun Girls(ガンガンガールズ)」「NexuStella Colorful(通称：ネクカラ)」といった個性豊かなユニットが所属しており、歌唱・トーク・ゲーム実況などの配信ジャンルを中心に「17LIVE」やYouTubeなどのプラットフォーム にて日々活躍している。