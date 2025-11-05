ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、「2.5次元×オカルト×コメディ」をコンセプトにしたVTuberグループ「ゆるかると!」のデビューを決定し、10月31日よりタレント個人の公式Xにて活動を開始した。

「ゆるかると!」のメンバーは?

「ゆるかると!」は、「2.5次元×オカルト×コメディ」をコンセプトに、さまざまな謎や疑問に挑む3人組のVTuberグループ。妄想が大好きで、ドラゴンと人間のハーフでもある現役漫画家の「リビィ＝ドラシエル」、超常現象マニアなふわふわアンドロイドである「ククナ＝アルセフィナ」、人間界総テーマパーク化を目指すハーフヴァンパイアの「ユラノ＝アマチュール」といった少し不思議でユニークなアイデンティティーを持つメンバーで構成されている。

「普通じゃないことが、面白い」をモットーに、雑談配信やゲーム実況配信だけではなく、2.5次元を強みとするVTuberとして、占いや都市伝説をテーマにした配信やパワースポット巡りなどの実写ロケ企画などにも挑戦する予定だという。また、11月8日には、YouTubeにて初配信を実施予定。YouTubeでの初配信の詳細情報については、「ゆるかると!」公式Xにて後日発表される。