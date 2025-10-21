Vライバープロダクション「NexuStella」の設立2周年記念イベント「NexuStella FESTIVAL 星誕祭 -2025 - 君と星たちのつながりが、答えを導く」が12月6日、namco TOKYOで開催される。

「NexuStella FESTIVAL 星誕祭 -2025 - 君と星たちのつながりが、答えを導く」

「V-iii」や「ぽらりすぱれっと」のVライバーも参加

「NexuStella FESTIVAL 星誕祭 - 2025 - 君と星たちのつながりが、答えを導く」は、『君と星たちのつながりが、答えを導く』をテーマにファンとの絆をさらに深めるべく、「NexuStella」に所属するユニット「武士来舞(BUSHILIVE)」や、「NexuStella Colorful」の人気Vライバーが参加するほか、新たに仲間として加わったVライバーユニット「V-iii」や「ぽらりすぱれっと」のVライバーも参加する。

当日のイベント会場では、メインステージにて人気Vライバーによる来場者参加型のクイズ大会や歌唱ステージなどのレクリエーションや、各種配信実績をもとにした上位入賞者へのアワードなどのパートで構成され、さまざまなプログラムを用意。また、会場のみで体験できる人気Vライバーと1対1で会話できる「おしゃべりコーナー」や、オリジナルステッカーがもらえる体験型謎解きゲームなども実施予定だという。