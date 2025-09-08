Vライバープロダクション「NexuStella(ネクサステラ)」初の男性VTuber・旗神好牙(はたがみこうが)のデビューが決定した。
9月27日にYouTubeで初配信を実施予定
旗神好牙は、天性の明るさと無邪気なキャラクターが魅力で、コンテンツの企画力が強み。VTuberとしての活動に日々ひた向きに取り組む一方で、最後の肝心なところでミスをしてしまうような憎めない一面も持っている。
今後はYouTubeをはじめとした配信プラットフォームを中心に精力的に活動を行っていく予定で、VTuberファンの間での人気コンテンツであるゲーム実況を中心に、外出先での食レポや釣りなどのアクティブな配信コンテンツなど、そのユニークなキャラクターや企画力を活かした企画配信にもチャレンジしていく予定だという。
9月6日にXにて個人アカウントを開設し、9月27日にはYouTubeにて初配信を実施予定。また、デビューを記念して、オフィシャルデビューグッズも販売される。オフィシャルデビューグッズの詳細については、9月27日の初配信にて発表される。
「17LIVE」はVTuber含むVライバー事業を注力事業の柱のひとつとしており、2023年12月1日にVライバーおよびVTuberの総合的なマネジメントを行うプロダクション「NexuStella」を設立。「NexuStella」は「新しい輝き」で感動を届けるVライバープロダクションで、「武士来舞(BUSHILIVE)」「GanGun Girls(ガンガンガールズ)」「NexuStella Colorful(通称：ネクカラ)」といった個性豊かなユニットが所属しており、歌唱・トーク・ゲーム実況などの配信ジャンルを中心に「17LIVE」やYouTubeなどのプラットフォーム にて日々活躍している。