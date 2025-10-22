ハンバーガーショップ「ロッテリア」は10月22日より、「塩キャラメルフェア」を期間限定で開催する。

同フェアでは、秋のティータイムにぴったりの塩キャラメルを使用したスイーツ3品が登場する。

まずは、プチ贅沢なパフェシェーキ「～ショコラマカロン付き～塩キャラメルパフェシェーキ」(490円)から。ミルクベースのシェーキに塩キャラメルソースを合わせ、なめらかなホイップクリームやクラッシュナッツ、フランス産ロレーヌ岩塩を使用した塩キャラメルソース、ショコラマカロンがトッピングされている。

また、キャラメルの甘みと程よい塩味が絶妙なバランスの塩キャラメルフィリングを、サクサク食感のパイ生地で包んだ「塩キャラメルパイ」(250円)も登場。ひと口食べると、パイの中からとろ～りアツアツな塩キャラメルフィリングがあふれ出し、口いっぱいに塩キャラメルの甘じょっぱい味わいが広がる一品となっている。

さらに、塩キャラメルソースをかけたホイップクリームに、サクッともちもち食感のチュロをディップしていただく「ディップチュロ 塩キャラメルソース」(290円)もラインアップされており、食後のデザートや軽食にぴったりな一品となっている。

いずれも、10月22日～11月下旬頃まで一部店舗を除く全国のロッテリアで販売される。なお、なくなり次第終了となる。