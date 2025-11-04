ファミリーマートは11月4日から、アプリ「ファミペイ」で総菜やお菓子などのクーポンを順次配信する。

写真の商品は一例

同社では、11月23日の「勤労感謝の日」に合わせ、社会人をはじめとする多くの利用者を応援する取り組みとして、11月中にランチに適した総菜や弁当、ブレイクタイム向けのお菓子や飲料などのクーポンを順次配信する。また、ファミペイ内のゲームに参加することでクーポンが獲得できたり、同アプリを提示して対象商品を購入してスタンプを貯めると、限定商品やファミマポイントなどの特典に応募できるなど、おトクな特典やキャンペーンを多数用意している。

ファミペイ払いで1個買うと、1個もらえる

ファミペイ払いで対象商品を購入すると、もう1個もらえるクーポンを配信する。第1弾は発券対象期間が2025年11月4日～11月10日。対象商品の詳細は後日発表される。引換対象期間は11月11日～11月17日で、クリスピーチキン(プレーン)が1個もらえる。

第2弾(発券期間11月18日～11月24日、引換期間11月25日～12月1日)では、コカ・コーラ社の「爽健美茶」または「綾鷹」(各300ml)をいずれか1本買うと、同商品をもう1本もらえる(ホットは対象外)。

第3弾(発券期間11月25日～12月1日、引換期間12月2日～12月8日)では、「サントリー天然水」(550ml)を1本買うと、「サントリー特水」(600ml)がもらえる。

ファミペイを提示して1個買うと、1個もらえる

ファミペイを提示して1個買うと、1個もらえるクーポンも配信される。発券対象期間が11月11日～11月17日、引換対象期間が11月18日～11月24日のクーポンでは、ノーベルの「ペタグー」グレープ/ソーダをいずれか1個買うと、ペタグーまたは「キラふわグミ(グレープ)」がもらえる。

続く11月18日～11月24日発券分(引換期間11月25日～12月1日)では、ロッテの「プレミアムガーナ」シリーズを買うと、「クランキーポップジョイ」シリーズなどがいずれか１点もらえる。

さらに11月25日～12月1日発券分(引換期間12月2日～12月8日)では、ロッテの「のど飴」「フルーツのど飴」「はちみつカリンのど飴」をいずれか1袋買うと、同商品をもう1個もらえる。

全員もらえる割引クーポン

また、全員もらえる割引クーポンも配信される。

11月4日配信分(利用期間11月4日～11月10日)では、ファミマルキッチンの「さばの塩焼き」「銀鮭の塩焼き」などが各50円引きとなる。さらに、同日配信の別クーポン(利用期間11月4日～11月17日)では、「キリン おいしい免疫ケア」シリーズが50円引き、ファミマルキッチン「若鶏のむね唐揚げ 柚子胡椒味」などが30円引きとなる。

11月5日配信分(利用期間11月5日～11月18日)では、「ハーゲンダッツ」各種が70円引き、ロッテ「キシリトールガム」や「ACUO」などのガム類が25円引きに。11月11日配信分(利用期間11月11日～11月17日)では、ファミマルスイーツの「濃厚ショコラロール」などが100円引きとなる。

日々の出社がおトクに! クーポン活用例

たとえば、1月11日(火)～11月17日(月)の場合、1週間クーポンを活用すると、合計600円おトクになる。

クーポン活用例

ファミッペ×ファミマカラーのスニーカーが抽選で当たる

ファミッペの限定オリジナルスニーカー

11月中にエントリー&「ファミマメンバーズプログラム」の上位2ランク「アンバサダー」もしくは「ゴールド」になると、「ファミッペの限定オリジナルスニーカー」が抽選で合計270名に当たる。「ゴールド」は11月中に月8回、合計8,000円以上のお買い物、「アンバサダー」は月15回、合計15,000円以上の買い物が条件となる。エントリー期間は2025年11月4日～11月30日まで。