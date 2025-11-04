11月に入り、昼間も肌寒さを感じる日が増えてきました。今年は秋が短く、思いのほか冬の訪れが早まりそうな気配です。暖かい部屋で味わうスイーツもいっそう、おいしく感じられますね。

本記事では、ファミリーマートで11月4日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介。ロールケーキ状になったミルクレープ、もっちもち食感のバターどら焼き、八天堂のとろけるくりーむパンなど、気になる品が多数ラインナップしています。

2025年11月の新作5品まとめ(11月4日発売予定)

本記事ではファミリーマートで11月4日以降に販売されるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介します。

ファミリーマート2025年11月のスイーツ新商品まとめ

11月4日発売の新商品は、ホイップがダブルで楽しめるメロンパン、クレープ生地とホイップクリームの一体感を味わえるミルクレープ、バター風味のホイップクリーム入りどら焼き、ミルクティークリームとミルククリーム入りのとろけるクリームパン、赤城乳業の「たべる牧場」アップルパイなど、要注目な品々が多数ラインナップ。気になるスイーツがあるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「ダブルホイップメロンパン」(168円)

価格 : 168円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

ダブルホイップが楽しめるメロンパン。ロールパン形状のメロンパンに、ミルクホイップとチョコホイップをサンドし、チョコをコーティングしました。

「ミルクレープロール」(243円)

価格 : 243円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

ロールケーキ状のミルクレープ。クレープ生地と北海道生クリームをブレンドしたホイップクリームの一体感を味わえます。なお本品はアルコール使用商品となります。

「もっちもちバターどら焼き」(191円)

価格 : 191円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

バターの風味が味わえるどら焼き。もっちもち食感の生地に、バター風味が特徴のホイップクリームと北海道産小豆を使用したつぶあんを挟んでいます。

「冷やして食べるとろけるくりーむパン ミルクティー」(290円)

価格 : 290円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

八天堂の冷やして食べる、とろけるくりーむパン。濃厚ミルクティークリームとミルククリームを入れました。ファミリーマート限定商品となります。

「赤城 たべる牧場アップルパイ」(280円)

価格 : 280円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

赤城乳業の人気シリーズ「たべる牧場」商品。北海道産牛乳を使用したミルクアイスと、パイクランチを混ぜ込んだカスタード味アイス、アップルシナモン果肉ソースを組み合せた、満足感のあるアイテムです。ファミリーマート限定・数量限定商品となります。

まとめ

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用