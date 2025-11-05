ファミリーマートは11月4日、第2週目となる「1個買うと、1個もらえる」キャンペーンを全国のファミリーマートで開始した。

同社では、対象商品を1個買うと対象の商品と引き換えられるキャンペーンを10月28日より実施している。11月4日～11月10日まで実施の第2週目では、「アクエリアス500mlを買うと、アクエリアス950mlがもらえる」が登場する。また、「ガーナスリムパック」や「パウダー250% ハッピーターン」などの人気のお菓子も対象商品となっている。

対象商品を購入すると、「無料引換券」がレシートに1枚印字される。無料引換券は引換対象期間内に、対象商品とともにレジへ持参することで使用できる。

第2週対象商品

11月4日より第1週商品の引き換え開始

10月28日～11月3日の第1週発券対象期間中に対象商品を購入した人は、11月4日～11月10日まで、対象商品の引き換えが可能となっている。

実施期間

ファミペイ限定「1個買うと、１個もらえる」

ファミペイバーコードをスキャンしてファミペイ払いで、新商品の「テバ・チキ(骨なし)黒こしょう味」(178円)を購入すると、引換期間に使える「クリスピーチキン(プレーン)」の無料引換クーポンがファミペイ内でもらえる。配信期間は11月4日～11月10日、引換期間は11月11日～11月17日まで。

同商品は、手羽先のような形で、骨がなく食べやすい新感覚のフライドチキン。ボリューム感のある竜田風の衣に、黒こしょうなどのスパイスを効かせたピリッとした味わいに仕立てた。