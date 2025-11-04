ファミリーマートは10月31日、「コンビニエンスウェア」から「ザ・シンプソンズ」のコレクションアイテムを、一部店舗を除く全国のファミリーマートで順次発売を開始した。また、また、11月4日10時から、ファミマオンラインにて数量限定で発売する。

コンビニエンスウェアは、ファッションデザイナーの落合宏理氏との共同開発のもと、「いい素材、いい技術、いいデザイン。」のコンセプトを掲げ、展開している同社のオリジナルアパレルブランド。今回、1989年に放送がスタートした米国テレビ史上最長寿アニメーションシリーズ、ザ・シンプソンズとのオリジナルアイテムが登場した。

「ラインソックス」(600円)は男女兼用。バートをイメージしたカラーをデザインした。足底はパイル編みの肉厚仕様で、ブランド名と、ザ・シンプソンズのロゴがプリントされている。抗菌防臭加工でニオイにくい仕様。作品同様に親子でお揃いを楽しめるよう、こどもサイズも用意している。

「スウェットトレーナー」(3,990円)は、シンプソン家一同をプリントした、一枚でコーディネートの主役になるトレーナー。毛羽立ちが少なく、肌触りの良い、ヘビーウェイトなUSAコットン素材を使用した。サイズはMとLの2展開。

「タオルインポーチ」(2,000円)は、ポーチ、タオル、タオル付ポーチの3WAYで使えて、コンパクトに持ち運ぶことができる。バートのおなじみのポーズをデザインした。