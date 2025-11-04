11月に入り、冬の寒さを感じる日々が増えてきました。11月3日には東京地方で木枯らし1号が観測されています。温かいフードやドリンクがますます恋しくなりますね。

2025年11月の新商品5選まとめ(11月4日〜11月10日)

ファミリーマート2025年11月の新商品

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。有名料理研究家監修のスパイシーな唐揚げ弁当、だしが香る紅生姜天そば、にんにくやしょうがのきいた、チルド惣菜の豚しょうが焼き、手羽先をイメージした骨なしフライドチキンなど、個性豊かな新メニューが登場しています。

「リュウジの至高のレシピ スパイス際立つ！唐揚げ弁当」(645円)

価格 : 645円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

有名料理研究家リュウジ氏監修の唐揚げ弁当。ナツメグ・クミン・オールスパイスを使用した、スパイシーな唐揚げに、花椒・ブラックペッパーなどをまぶした、スパイスの香る唐揚げ弁当です。別添の黒コショウでさらにスパイス感を調整できる仕立てとなっています。

なお「リュウジの至高のレシピ」商品は他に、おむすび「ペッパーベーコン焼めし」(214円)、「上海風焼そば」(550円)、「トマトクリームパスタ」(598円)、チルド惣菜「ねぎ塩チキン&キャベツ」(348円)、「にんにく醤油スープ」(398円)、中華まん「角煮まん」(250円)、冷凍食品「明太子パスタ」(397円)なども用意しています。

「だし香る 紅生姜天そば」(550円)

価格 : 550円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

歯切れの良いそばにだしのきいたつゆを合わせたかき揚げそば。かき揚げには紅しょうが・玉ねぎのほか小海老も配合することで、ほど良い酸味と香ばしさが食欲をそそる味わいに仕立てました。なお宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「コク旨！豚生姜焼き」(428円)

価格 : 428円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

にんにくやしょうがのきいた、チルド惣菜の豚しょうが焼き。玉ねぎの甘みも加わり、お肉の旨みが広がるやさしい味わいです。キャベツ・ペペロンチーノ風のパスタと合わせて楽しめます。なお宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「テバ・チキ（骨なし）黒こしょう味」(178円)

価格 : 178円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

手羽先の形状をイメージした、食べやすい骨なしのフライドチキン。複数のコショウを使用して、特徴あるやみつきの味に仕上げました。数量限定での販売です。

「モッチ生ドーナツ（カスタードホイップ）3個入」(198円)

価格 : 198円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

もちっと食感のミニボールドーナツ3個入り。カスタードホイップ入りです。

まとめ

11月4日発売の新商品は、有名料理研究家監修のスパイシーな唐揚げを味わえる「リュウジの至高のレシピ スパイス際立つ！唐揚げ弁当」、ほど良い酸味と香ばしさが食欲を刺激するかき揚げをのせた「だし香る 紅生姜天そば」、メインのおかずとしても存在感抜群のチルド惣菜「コク旨！豚生姜焼き」など、本格的な味わいのメニューが登場。

また、お酒のお供としても楽しめるフライドチキン「テバ・チキ（骨なし）黒こしょう味」や、甘いものが恋しい時にはもちっと食感のミニボールドーナツ「モッチ生ドーナツ（カスタードホイップ）3個入」も要注目です。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

