みなさん、ミスタードーナツには行きますか? 実は筆者、ドーナツが大好きな上に、家の近くにも、学校の近くにも、バイト先の近くにも、さらには実家の近くにもミスドがあり、日々誘惑と戦っています……。

ですがいっつも、なぜか誘惑にうち勝ってしまうんです。なぜなら……「ミスド、混みすぎ!!」問題が発生しているからです!みんな大好きミスドだからこそ、ふらっと買うには待ち時間が長すぎるんだよなぁといつも思っています。

でも、そんな「ミスド混みすぎ問題」を解決する方法があるのをご存じですか? 実はミスドでは、”ネットオーダー”をすることができるんです!

しかもどうやら、ネットオーダーでしか楽しめない特別なドーナツがあるらしい……!? 今回はそんなミスドネットオーダーを大学生ライターである筆者が調査してきました!

裏メニューが頼める? 「ミスドネットオーダー」の利用方法

ミスドネットオーダーは、ドーナツ1個からスマートフォンやパソコン等から注文可能! 希望に合わせた受け取り日時を選んで注文し、レジに並ばず商品が受け取れる便利なサービスです。

ネットオーダー限定商品は、前日までの予約が必須! また、一部実施していない店舗や、オーダーができない日もあるためご注意を。

ミスドネットオーダーの利用方法

支払いもネットで完結するため、ショップに行ったら店員さんに声をかけるだけでOK! あの行列に並ばずとも、すぐにドーナツを受け取ることができるんです!

ネットオーダー限定メニュー4種を実食

現在販売されているネットオーダー限定ドーナツは全4種! 店頭には置いていないため、裏メニューとSNSでは呼ばれています。店舗や時期によって取り扱いメニューが異なるようです。

今回は予約できた4種を全てご紹介いたします!

●ストロベリー＆チョコファッション(テイクアウト 205円)

オールドファッション生地にストロベリーチョコとチョコレートをコーティングしたドーナツ!

チョコ側だけ食べると、いつものチョコファッションに。いちご側を食べると、新しいスイートなオールドファッションに。境目をガブッと食べてみると、いちごチョコ味に! 一つのドーナツで3種の味が楽しめます。

たっぷりチョコファッション

●たっぷりチョコファッション(テイクアウト 194円)

「チョコファッションのチョコ、少なすぎる!!」と嘆いている皆さん。朗報です。ネットオーダー限定のこちらの「たっぷりチョコファッション」では、オールドファッション生地のおもて面全面にたっぷりチョコレートがコーティングされているんです!

たっぷりチョコファッション

少しパサつきがちなオールドファッションも、たっぷりなチョコレートコーティングのおかげでしっとりに!

チョコレート好きなあなたにお勧めしたいドーナツです!

ダブルクリームフレンチ

●ダブルクリームフレンチ(テイクアウト 194円)

「エンゼルフレンチは好き。でも私はカスタードクリーム派なんだ!」というあなた!! 最強すぎるエンゼルフレンチが爆誕です。

ダブルクリームフレンチ

みんな大好きなあのふわっと軽い食感のフレンチクルーラー生地に、贅沢にホイップクリームとカスタードクリームを絞っただけでなく、チョコレートまでコーティングされちゃったドーナツ。この特別感、ヤバすぎです。

ホイップ側から食べても良し、いつもと違うカスタード側から食べてもよし、はたまたどっちも一緒にパクッと行っても良しな贅沢さ。カスタード派の筆者大興奮! なんとなく、クレープを食べているような風味なのもまた楽しいポイントです!

●カスタード＆エンゼルクリーム(テイクアウト 172円)

カスタード(カスタードクリーム)もホイップ(エンゼルクリーム)もどっちも楽しみたい! だけど、2つ食べるのは多いんだよなぁというあなたにぴったりな欲張りドーナツ!なんと贅沢にも、ふんわりくちどけ食感のイースト生地にホイップクリームとカスタードクリームを絞りサンドしちゃった最強ドーナツなんです!

落ち着くようなフワッフワ食感の中に2種もクリームが入ってるなんて、なんて幸せなんでしょうか? 断面も2色となってとっても可愛いんです!

予約必須だからこそ特別なドーナツ

店頭には並んでいない特別感、「わざわざ前日から注文しちゃった」特別感、そしてあの混雑を避けられる特別感。こんなにもたくさんの特別があっていいのでしょうか?

ただ、トレーに乗せていかない分、ついつい注文しすぎてしまうのでお気をつけて!

大好きなミスドを思いっきり楽しめるネットオーダー、ぜひみなさんもトライしてみてください!