気づけばもう10月に突入。秋らしい季節にもなってきましたね! そんな10月といえば……そう! ハロウィンです!!皆さんは何をして楽しむ予定ですか?

私はやっぱり「食欲のハロウィン」「トリックよりもトリートで!」なハロウィンを楽しもうと思っています!

そんな私にぴったりのスイーツがあの”ミスド”から登場したとのこと! しかも、ミスド×ブラックサンダーという最高すぎる組み合わせの”ネット限定商品”らしい!?

大学生ライターである筆者が、早速調査してきました!

ネットオーダー限定×ハロウィン限定メニューの注文方法は?

「衝撃!?焼きチョコブラックサンダーキャット」(324円)は、「ブラックサンダー」とコラボした「MISDO HALLOWEEN×ブラックサンダー」のメニューの一つ。ミスドネットオーダーで受取前日までの予約注文限定ドーナツとして販売されています。

ミスドネットオーダーはテイクアウト専用のサービス。「ミスドネットオーダーウェブサイト」もしくは「ミスタードーナツアプリ」から事前に注文すると、レジに並ばずに商品の受け取りが可能です。

○販売期間

10月1日(水)～10月31日(金)お渡し分まで(なくなり次第終了予定)

※ネットオーダー予約注文開始日は9月18日(木)～

※受け取り当日の注文はできません。受取前日までのネットオーダーでの予約注文で購入可能。ショップにより1日ごとの予約数量は異なる。

○対象ショップ

ミスドネットオーダー実施店(一部ショップ除く)

「衝撃!?焼きチョコブラックサンダーキャット」を実食

ネコの形に成型したオールドファッション生地に、チョコフィリング、ゴールデントッピング、ビスケットとザクザク食感がアップしたココアクッキーがトッピングされたこちらの商品。

まず、見た目がかわいすぎませんか?袋部分には目が書いてあり、袋の上部から猫耳がひょこっとチラ見え!

袋から出してみると、これまたかわいい! ミスタードーナツ55周年記念商品なので、55周年のスティックが刺さっています。肝心のドーナツには、チョコレートがコーティングされており、チョコレートの中にはプレーンビスケットとココアクッキー、ゴールデントッピング。そして仕上げにチョコクランチとココナツのトッピングが! 55周年を記念して、5つのトッピングが使われているそうです。

食べてみると、トッピングのザクザク感はもちろん、ブラックサンダーコラボらしい、ビスケットから感じるザクザクとした食感がたまりません! オールドファッション特有のずっしり感もあいまって、食べ応え抜群。小食さんなら、これ一つで大満足な朝ごはんになりそう!

ネットオーダーは早めの予約がおすすめ

こちらのネットオーダー限定商品ですが、予約は前日までの受付のため注意! かつ、金曜日の受付は早めに終わる傾向(筆者調べ)なので、早めの注文をおすすめします!

ネットオーダーだから嬉しい、並ばずに買えるのも高ポイントです。黒猫ちゃんドーナツと共に、かわいくて美味しいハロウィンを楽しんでみてはいかがでしょうか?