2025年11月４日に発売された『将棋世界2025年12月号』（発行=日本将棋連盟、販売=マイナビ出版）は、第38期竜王戦七番勝負（藤井聡太竜王vs佐々木勇気八段）の第１局観戦記「完敗だったけれど」、第73期王座戦五番勝負（藤井聡太王座vs伊藤匠叡王）の第４局観戦記「秘策△４四角と勝負手▲２八角」など、読み応えのある記事を掲載しています。

「完敗だったけれど」 第38期竜王戦七番勝負開幕

藤井竜王の５連覇による永世竜王達成なるか、それとも佐々木八段の初載冠なるか――注目の七番勝負が開幕。 敗れた佐々木八段が、後日語った言葉を軸に、第１局の観戦記をお届けします。

秘策「４四角」 第73期王座戦五番勝負第４局を振り返る

角換わり対策に注目が集まる伊藤叡王の後手番。そこで指されたのは秘策４四角。対する藤井王座はどのように受けて立つのか。熱戦の様子を金子タカシ氏が詳細に記しています。

ほかにも、

・佐々木海法女流初段によるヒューリック杯第５期白玲戦七番勝負第５局「大逆転の息遣い」

・将棋ドラマ「MISS KING/ミス・キング」出演の藤木直人さんと鈴木大介九段によるスペシャル対談

・大注目の新四段、岩村凛太朗四段のインタビュー「人を喜ばせるのが使命」

といった記事もあり、指す将・観る将・それ以外の方にも楽しんでいただける一冊になっています！