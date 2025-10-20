藤井聡太竜王に佐々木勇気八段が挑戦する第38期竜王戦七番勝負（主催：読売新聞社）は、藤井竜王先勝で迎えた第２局が10月16日（木）・17日（金）に福井県あわら市の「あわら温泉 美松」で行われました。対局の結果、挑戦者得意の角換わり早繰り銀を腰掛け銀で退けた藤井竜王が68手で勝利。２連勝スタートとして防衛に大きく前進しました。

開始２時間での失着

開幕局を落とした佐々木八段にとって先手番で迎える本局は負けられない一戦。攻勢を取りやすい角換わり早繰り銀は「シリーズのうち１回は指したいと思っていた」という作戦で、これに対し藤井竜王が腰掛け銀の受けを選んだことで盤上は類型の多い定跡形へと進みました。両者想定の範囲内か、１日目の午前中からかなりのペースで指し手が進みます。

銀をぶつけて戦いを起こした佐々木八段でしたが、すぐに長考に沈むことに。角金交換の駒損の強襲を選択してから２時間ほど手が止まるのは明らかに変調です。「定跡を整理できていなかった」という局後の感想が示す通り、本譜の進行が先手にとって有望な定跡で、後手がどこかで変化してくるものというあいまいな認識が佐々木八段の精密な読みを妨げた形です。

封じ手時点で勝負あり

手番を握った藤井竜王の手が伸び始めます。角を切り飛ばしてからと金を作ったのが「終盤は駒の損得より速度」の反撃。この数手後、飛車の取り合いに応じた一手（封じ手）が勝着となりました。この踏み込みを見た佐々木八段は局後、（際どい攻め合いの変化を）「封じ手のところで読み切られたのはきつかった」と苦戦となった終盤戦を振り返りました。

終局時刻は14時13分、佐々木八段が投了。終局図で藤井玉に寄りはなく、佐々木玉は受けても一手一手の寄り形でした。早い段階での快勝となった一局も藤井竜王は「際どい変化も多かったのでしっかり振り返って第３局に向け準備したい」と謙虚に語りました。敗れた佐々木八段も大盤解説場での感想戦などファンサービスを振る舞い話題を集めました。

藤井竜王の先手番で迎える第３局は10月31日（金）・11月１日（土）に京都府京都市の「総本山仁和寺」で行われます。

水留啓（将棋情報局）

勝負所が続く藤井竜王、10月28日（火）には伊藤叡王との王座戦最終局を控えている（提供：日本将棋連盟）