メガハウスは、『新世紀GPXサイバーフォーミュラ』より「サイバーフォーミュラコレクション-Heritage Edition- 新世紀GPXサイバーフォーミュラ ～誇りが導く三機の邂逅～セット」(13,035円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年11月発送予定。

2026年11月発送予定「サイバーフォーミュラコレクション-Heritage Edition- 新世紀GPXサイバーフォーミュラ ～誇りが導く三機の邂逅～セット」(13,035円)

「サイバーフォーミュラコレクション-Heritage Edition-」シリーズに、「アスラーダG.S.X エアロモード」、「ナイトセイバー005」、「ミッショネルVR-4」が3台セットになって登場。

「アスラーダG.S.X」は高速走行用のカスタム仕様のエアロモードで立体化。超音速の騎士の駆る「ナイトセイバー005」、アスラーダG.S.Xのサイバーシステムを狙うための装備を纏った「ミッショネルVR-4」と、それぞれの特徴的なスタイルを持った3台のマシンをぜひ手にとって楽しんでみたい。

「ミッショネルVR-4」はメガハウスサイバーフォーミュラアイテム初の立体化で完全新規設計、新規金型で再現し、シリーズ初となる一部可動ギミックを実現。劇中同様にフロントタイヤ後部のクローが展開し、攻撃形態を再現可能となっている。

実際のレーシングカーを髣髴とさせる細かいマーキングと、深みのある美麗な彩色が組み合わさり、小さいながらもリアリティと高級感を感じられる一品。上下にスタッキングできる専用ディスプレイケースや、銘板調ホイルステッカーなど、より一層コレクションとディスプレイを楽しめるセット内容となっている。

本商品はプレミアムバンダイ限定特典として、重厚感のある特製エッチング製銘板プレートがマシン3台分付属する。

(C)SUNRISE