ハンバーガーショップ「ロッテリア」はこのほど、「秋の収穫バーガーフェア」を開催。10月15日より、「鶏ごぼうバーガー」など新商品4品を期間限定で販売する。

ロッテリアは、秋に旬を迎えるごぼうとにんじんを使用した和風バーガーを楽しめる「秋の収穫バーガーフェア」を開催。「鶏ごぼうバーガー」や「牛カルビごぼうバーガー」など、新商品4品を販売している。

「鶏ごぼうバーガー」(560円)は、店内手仕込みのチキン竜田に、国産のごぼうとにんじんを使用したシャキシャキ食感のきんぴらを合わせ、ロッテリア特製てりやきソース、レタス、マヨネーズなどとともにふんわりもっちり食感のバンズで挟んだ商品。醤油ベースの味付けで素材の風味を活かしたきんぴらや、ジューシーな味わいのチキン竜田、焦がし醤油を使用したコク深い味わいの特製てりやきソースが織りなす和風バーガーに仕上げられている。

「牛カルビごぼうバーガー」(590円)は、ハンバーグパティに甘辛く味付けした牛カルビを合わせ、きんぴら、レタス、特製てりやきソース、マヨネーズなどとともにふんわりもっちり食感のバンズで挟んだ商品。旨みたっぷりの牛カルビと、噛むたびに素材本来の味わいが口いっぱいに広がるきんぴらは相性抜群のバーガーとなっている。

また、唐辛子の辛みとニンニクの旨み、ビネガーの酸味のバランスが絶妙な特製旨辛ソースを合わせた「旨辛鶏ごぼうバーガー」(590円)や「旨辛牛カルビごぼうバーガー」(620円)もラインアップされている。

いずれも、11月上旬まで一部店舗を除く全国のロッテリアで販売される。