ファミリーレストラン「ココス」は9月16日より、「2025 秋のランチメニュー」を展開する。

平日限定のランチメニューに、秋が旬のきのことチキンを使用した和風パスタや、きのこの旨みたっぷりのクリームソースをトッピングしたハンバーグ、食後にもぴったりなりんごと塩キャラメルのココッシュなど、秋らしい商品が登場する。

「チキンときのこのバター醤油パスタランチ」は、舞茸としめじ、チキンやほうれん草などの具材がたっぷり入った秋にぴったりの和風パスタ。バター醤油のコクがきのこや鶏肉の旨みとマッチした、奥深い味わいを楽しむことができる。サラダ・ドリンクバー・スープバーが付いて、価格は979円。

ココスならではのメインメニューにスープバーなどが付いたスペシャルランチセットには、「きのこクリームのハンバーグランチ」(1,045円)が登場。舞茸やしめじ、ポルチーニの旨みがたっぷり詰まったクリームソースを、ふっくらジューシーな合挽きハンバーグにトッピング。付け合わせの温野菜も、クリームソースに絡めていただくのがおすすめ。

さらに、お肉がメインの鉄板メニューにスープバーが付いた「あつあつランチセット」には、「ハンバーグ&広島県産牡蠣フライランチ」(1,045円)が登場。食べ応えのある牡蠣フライはタルタルソースと、ハンバーグは別添えの甘辛いジャポネギソースと食べれば、ごはんが進むこと間違いなし。

ココス「ランチ ハーフ りんごの塩キャラメルココッシュ」

ランチデザートには、「ランチ ハーフ りんごの塩キャラメルココッシュ」(539円)が登場。甘酸っぱいりんごのコンポートとほろ苦い塩キャラメルソース、優しい甘さのバニラアイスがマッチした、秋にぴったりなハーフサイズのココッシュとなっている。ランチタイム限定で、通常価格よりも66円お得な539円で味わうことができる。